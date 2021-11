Le Mavic 3 est le drone grand public le plus avancé de DJI à ce jour

Des fonctionnalités professionnelles telles que deux caméras, une vidéo 5.1k et un temps de vol de 46 minutes ne sont certainement pas bon marché

Trois ans après avoir annoncé le Mavic 2 Pro et Zoom, DJI a dévoilé son nouveau drone caméra phare : le Mavic 3. Le dernier modèle de la société est une avancée considérable dans tous les aspects, y compris des caméras améliorées, des capacités d’enregistrement vidéo améliorées, un temps de vol plus long, et une plage de transmission étendue.

Le Mavic 3 est doté d’un appareil photo Hasselblad principal 4/3″ 20MP avec une ouverture variable f/2.8-f/11 et un FoV de 84°. Il peut enregistrer des vidéos jusqu’à une résolution de 5.1K à 50fps et en DCI 4K à 120fps avec un débit binaire maximal de 200 Mbps. En résolution Full HD, le drone peut enregistrer des vidéos au ralenti à 200 images par seconde. La caméra principale est associée à un téléobjectif 1/2 « 12MP 162 mm avec ouverture f/4.4 qui offre un zoom hybride 28x et peut enregistrer 4K vidéos à 30fps. Cette caméra n’est active qu’en mode Explorer et lorsque le niveau de zoom dépasse 7x.

Il existe une version « Cine » du Mavic 3 qui peut enregistrer des vidéos en ProRes 422HQ pour une plus grande flexibilité lors de l’édition et est livrée avec 1 To de stockage SSD intégré, tandis que la version standard contient 8 Go de stockage intégré. Contrairement au Mavic 2, il n’y a pas d’autre différence entre les modèles réguliers et Cine.

Grâce à six capteurs fish-eye et deux capteurs grand angle, la détection d’obstacles omnidirectionnelle sur le Mavic 3 a une portée de 200 m – contre 20 m sur le Mavic 2 – qui peut même fonctionner dans des environnements compliqués. ActiveTrack a été amélioré et, dans sa cinquième itération, il utilise plusieurs capteurs de vision pour verrouiller le sujet et le maintenir dans le cadre tout en le différenciant des autres objets. Le Mavic 3 peut également suivre un sujet dans toutes les directions et ajuster les angles de suivi plus naturellement. ActiveTrack 5.0 ne sera pas disponible au lancement mais sera ajouté ultérieurement via une mise à jour du firmware.

Une autre fonctionnalité importante, AirSense, permet d’avertir le pilote de drone de tout avion et hélicoptère à proximité. Avec Advanced RTH (Return to Home), le Mavic 3 peut tracer un itinéraire plus intelligent pour retourner à sa position de lancement. La portée de transmission s’est améliorée à 15 km lors de l’utilisation de la télécommande RC Pro ou RC-N1. DJI affirme que les batteries redessinées du Mavic 3, ainsi que des moteurs et des hélices plus efficaces, lui permettent d’offrir jusqu’à 46 minutes de temps de vol.

DJI lance également plusieurs nouveaux accessoires pour accompagner le nouveau drone, notamment un chargeur rapide portable de 65 W, un objectif grand angle FoV de 108 °, le sac de transport convertible et un contrôleur intelligent avec une plage de transmission étendue.

Le Mavic 3 coûte 2 199 $ aux États-Unis, avec le Fly More Combo composé de trois batteries, d’un concentrateur de charge et de quelques autres accessoires pour 2 999 $. Le DJI Mavic 3 Cine Premium Combo est au prix de 4 999 $.

Acheter : DJI

Guide d’achat OnePlus : quel téléphone OnePlus devriez-vous acheter en 2021 ?

Avec un avant-propos sur toutes ces affaires de limitation des applications

Lire la suite

A propos de l’auteur

Rajesh Pandey (49 articles publiés)



Rajesh Pandey a commencé à suivre le domaine de la technologie à l’époque où les appareils Android se généralisaient. Il suit de près les derniers développements dans le monde des smartphones et ce que font les géants de la technologie. Il adore bricoler les derniers gadgets pour voir de quoi ils sont capables.

Plus de Rajesh Pandey