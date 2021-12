Le Mcap de cinq des 10 entreprises les plus valorisées s’élève à plus de Rs 1 lakh crore

Au cours de la semaine dernière, l’indice de référence de l’ESB a gagné 112,57 points ou 0,10%.

Cinq des 10 sociétés les plus valorisées ont ajouté 1 01 145,09 crores de roupies à leur évaluation boursière totale la semaine dernière, Tata Consultancy Services et Reliance Industries Limited devenant les principaux gagnants.

Alors que Reliance Industries Limited, Tata Consultancy Services, Infosys, Hindustan Unilever Limited et Wipro ont été les gagnants, HDFC Bank, ICICI Bank, HDFC, Bajaj Finance et State Bank of India ont été à la traîne.

Au cours de la semaine dernière, l’indice de référence de l’ESB a gagné 112,57 points ou 0,10%.

La valorisation boursière de Tata Consultancy Services a bondi de 30 720,62 crores de Rs pour atteindre 13 57 644,33 crores de Rs.

Reliance Industries a ajouté Rs 21 035,95 crore pour porter sa valorisation à Rs 16 04 154,56 crore.

La valorisation d’Infosys a augmenté de 17 656,95 crore de Rs à 7 83 779,99 crore de Rs et celle d’Hindustan Unilever Limited a gagné 16 000,71 crore de Rs à 5 40 053,55 crore de Rs.

La capitalisation boursière de Wipro a augmenté de Rs 15 730,86 crore à Rs 3 8 857,25 crore.

En revanche, la valorisation de HDFC Bank a chuté de Rs 18 619,95 crore à Rs 7 97 609,94 crore. L’évaluation de HDFC a chuté de 15 083,97 crores de Rs à 4 58 838,89 crores de Rs et celle de la State Bank of India a diminué de 9 727,82 crores de Rs à 4 07 720,88 crores de Rs.

La capitalisation boursière de Bajaj Finance a chuté de Rs 3 048,15 crore à Rs 4 13 546,63 crore et celle d’ICICI Bank de Rs 476,81 crore à Rs 5 070,33 crore.

Dans le classement des 10 premières entreprises, Reliance Industries Limited était en tête du classement, suivie de Tata Consultancy Services, HDFC Bank, Infosys, Hindustan Unilever Limited, ICICI Bank, HDFC, Bajaj Finance, State Bank of India et Wipro.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.