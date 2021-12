Le Mcap de huit des 10 entreprises les plus valorisées s’érode de plus de Rs 2,61 lakh cr

La valorisation de Reliance Industries (RIL) a chuté de Rs 79 658,02 crore pour atteindre Rs 15 83 118,61 crore. L’évaluation de HDFC a diminué de 34 690,09 crores de Rs à 4 73,922,86 crores de Rs.

Huit des 10 entreprises les plus valorisées ont subi une érosion combinée de 2 61 812,14 crores de roupies la semaine dernière, Reliance Industries devenant le plus grand retardataire. Dans la liste des 10 premiers, Infosys et Wipro étaient les seuls gagnants. Au cours de la semaine dernière, l’indice de référence de l’ESB a chuté de 1 774,93 points, soit 3,01 %.

La capitalisation boursière (m-cap) de Bajaj Finance a chuté de Rs 33 152,42 crore à Rs 4 16 594,78 crore et celle de HDFC Bank a chuté de Rs 27 298,3 crore à Rs 8 16 229,89 crore.

La valorisation d’Hindustan Unilever Ltd (HUL) s’est élevée de 24 083,31 crore de Rs à 5 24 052,84 crore de Rs et celle de la State Bank of India s’est érodée de 24 051,83 crore de Rs à 4 17 448,70 crore de Rs.

L’évaluation d’ICICI Bank a chuté de Rs 20 623,35 crore à Rs 5 05547,14 crore et celle de Tata Consultancy Services a chuté de Rs 18 254,82 crore à Rs 13,26 923,71 crore.

En revanche, la valorisation d’Infosys a bondi de Rs 26 515,92 crore à Rs 7 66 123,04 crore et celle de Wipro a augmenté de Rs 17 450,39 crore à Rs 3 67 126,39 crore. Dans le classement des 10 premières entreprises, RIL était en tête du classement, suivi de Tata Consultancy Services, HDFC Bank, Infosys, HUL, ICICI Bank, HDFC, State Bank of India, Bajaj Finance et Wipro.

