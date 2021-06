Le MCL35M de McLaren n’est pas non plus au goût de Norris

Daniel Ricciardo n’est pas le seul pilote à devoir adapter son style de conduite à la McLaren MCL35M, car Lando Norris connaît le même problème.

Avec deux podiums au cours des cinq premières courses et une troisième place au Championnat du monde des pilotes, vous vous douteriez que les choses semblaient très roses du côté de Norris dans le garage McLaren.

Cependant, le succès de Norris jusqu’à présent cette saison n’est pas le simple résultat de reprendre là où il s’était arrêté en 2020 et d’avoir la même voiture avec laquelle travailler.

“Je ne peux pas simplement conduire de la même manière et ensuite être un meilleur conducteur”, a déclaré Norris aux journalistes à Bakou.

« J’ai dû m’adapter à beaucoup de choses différentes, et je ne peux toujours pas nécessairement conduire comme je le souhaite, par rapport à la façon dont j’ai piloté en Formule 3 et en Formule 4 et des choses comme ça.

« Je ne peux pas conduire comme je le veux. Donc, il faut juste s’adapter, et chaque voiture en F1 est différente et il faut s’y habituer.

Il a poursuivi : « Cette année, la voiture est différente, et il y a différentes choses sur la voiture que vous devez conduire d’une manière différente.

« J’apprends encore beaucoup maintenant, à chaque course que nous faisons, sur la voiture. Je dirais que Monaco a été ma meilleure qualification, mais j’ai fait des erreurs lors des qualifications et des courses précédentes parce que je ne connaissais pas assez la voiture.

« J’apprends encore beaucoup de choses et, surtout à Bahreïn, par exemple, et lors des deux premières courses de la saison, je la conduisais trop comme la voiture de l’année dernière et j’ai dû beaucoup m’adapter à celle de cette année. voiture.

“Donc, il y a certainement beaucoup de différences et ça n’a pas été facile à vivre de l’année dernière, les deux dernières années, à cette année.”

