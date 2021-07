Le MCU devient si complexe que même les gens de Marvel deviennent confus

Beaucoup de gens mouraient d’envie de voir Loki parce que Tom Hiddleston a fait un travail incroyable avec le personnage. Les fans ne peuvent pas en avoir assez de Loki. J’étais moins intéressé par le nouvel arc de rédemption de Loki. Ce que je voulais vraiment, c’était les règles du multivers. Un titre à venir de Marvel indique clairement que le multivers sera un grand thème de la phase 4: Doctor Strange dans le multivers de la folie. Mais la suite de Doctor Strange suit Loki. Et nous savions en entrant dans Loki que la TVA arrête Loki pour avoir dévié de l’ordre prédestiné des choses. Nous connaissons les nouvelles règles du multivers de Marvel maintenant que la finale de Loki est derrière nous. Et il s’avère que le MCU devient si compliqué que Marvel doit tenir des réunions pour déterminer ses propres règles multivers. Remarquez, quelques spoilers pourraient suivre ci-dessous.

Pourquoi le multivers est-il si excitant ?

Loki sert d’excellent tremplin pour définir de nouvelles règles pour les chronologies MCU, les voyages dans le temps, les variantes et les réalités multiples. De l’épisode 1 à la finale, Marvel nous guide à travers diverses règles et concepts multivers qui s’avéreront utiles par la suite. Le multivers apporte une énorme couche de complexité à l’univers cinématographique de Marvel. Il ouvre la porte à des aventures qui n’étaient pas possibles auparavant.

Ce n’est pas seulement Multiverse of Madness qui racontera une histoire multivers. Spider-Man: No Way Home est également un film multivers – et c’est le gros spoiler de Spider-Man 3 que tout le monde connaît. Nous verrons des personnages familiers issus de réalités différentes, et c’est assez excitant.

Le multivers ouvre la porte à la rencontre de versions similaires du même personnage. Autrement dit, le multivers pourrait laisser Marvel ramener Iron Man (Robert Downey Jr.), Captain America (Chris Evans) et Black Widow (Scarlett Johansson) sans ruiner Avengers: Fin de partie. Les héros que nous aimions voir dans les films Avengers pourraient être morts et à la retraite. Mais le multivers en contient de nombreuses versions.

Il en va de même pour les méchants, et la finale de Loki en est le meilleur exemple.

Les réunions de règles du multivers Marvel

Garder un œil sur tout ce qui se passe dans le MCU ne peut pas être facile. Ce n’est pas seulement à cause des règles du multivers Marvel. Le studio réalise désormais des émissions de télévision pour Disney + en plus de tous les films. Toutes ces histoires MCU devront adhérer aux mêmes règles pour bien s’intégrer dans le scénario plus large.

Kevin Feige a expliqué sur le podcast D23 Inside que Marvel a son propre personnel sur chaque projet. Cela garantit que le film ou la série télévisée offre ce que l’on attend de lui. Les hôtes ont demandé à Feige si Marvel avait besoin d’un tableau blanc géant pour garder une trace de toutes les actions et révélations. Ils avaient l’habitude “de ne pas en avoir besoin”, a déclaré Feige. Il a noté que c’était “dans notre imaginaire collectif au studio”. Il a dit qu’ils pensaient qu’ils pourraient avoir besoin d’un tableau blanc avant que la pandémie ne frappe. Puis ils sont allés en lock-out peu de temps après.

Mais Feige a également reconnu dans l’interview que le MCU est compliqué. Marvel a des gens qui gardent des projets séparés en ligne lorsqu’il s’agit d’une grande image. Et les dirigeants organisent des réunions interconnectées sur l’évolution du MCU.

Le multivers est comme le moment Nick Fury dans Iron Man

Feige a ensuite déclaré que Marvel avait eu une réunion sur le multivers juste avant de se lancer dans le podcast D23 :

Comme vous l’avez indiqué avant de commencer l’enregistrement, le multivers arrive en grand. Il y a une interconnectivité là-bas que les gens ont déjà commencé à voir et à comprendre et j’ai eu une réunion ce matin avec toute l’équipe de Marvel Studios pour passer en revue le multivers et les règles du multivers et savoir exactement comment concrétiser l’excitation entourant le multivers.

L’exécutif a comparé ses règles au moment de l’histoire du MCU où Marvel a dû « éduquer un public plus large » sur Nick Fury de Samuel L. Jackson :

Parce que comme avec tant de choses avec Marvel, c’est un sujet – quand nous avons fait apparaître Sam Jackson pour la première fois dans un caméo à la fin d’Iron Man. Je pensais que ce serait un groupe relativement petit de personnes qui seraient excitées par cela et que nous devions ensuite éduquer un public plus large sur ce que cela signifiait et qui était Nick Fury. Mais presque instantanément, si vous vous en souvenez, à l’été 2008, cela a enflammé l’imagination de tout le monde. De la même manière, le multivers est quelque chose qui nous passionne et nous aimons vraiment tout le potentiel de narration qu’il apporte. Mais nous avons dû découvrir ce que c’était et introduire le concept même brièvement dans Doctor Strange, puis comme un faux dans Spider-Man: Far From Home.

Le D23 Inside Disney a enregistré l’interview de Feige avant la finale de Loki. La réunion des règles du multivers s’était donc déroulée chez Marvel bien avant que les fans n’apprennent ce qui rendait le multivers fou. Pour l’interview complète de Feige, l’épisode est disponible sur ce lien.

