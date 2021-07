Le mécanisme Ethereum 2.0 PoS a 6 millions d’ETH en jeu

Le lancement d’Ethereum 2.0 reste l’événement le plus attendu de l’industrie de la crypto en ce moment, malgré toutes les tendances qui ont envahi l’esprit des investisseurs et des commerçants. Cependant, bien que la date et l’heure exactes du lancement complet soient encore inconnues, la partie d’ETH 2.0 disponible atteint actuellement une étape majeure.

D’après ce que l’on sait, Ethereum 2.0 a maintenant près de 6 millions d’ETH en jeu. Au moment de la rédaction, le montant exact est d’environ 5,9 millions d’Ether, avec près de 180 000 validateurs alimentant la blockchain.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

En moyenne, ce n’est que légèrement supérieur à 32 ETH misés, ce qui est un minimum qu’il faut miser pour devenir un validateur de réseau. Il indique également que chaque validateur doit miser environ 66 560 $ pour activer le logiciel de validation et rejoindre le pool croissant de nœuds de validation.

Plus de 12 000 millions de dollars misés par 180 000 utilisateurs

Alors que les parieurs restent proches des exigences minimales, il est toujours très encourageant de voir combien de personnes mettent leur argent et font confiance à Ethereum 2.0, et plus susceptibles de rejoindre en temps voulu, faisant du réseau Ethereum l’un des plus populaires et des plus . assurance.

La Fondation Ethereum a déclaré que les validateurs sont responsables du traitement des transactions, du stockage des données et, bien sûr, de la création de nouveaux blocs qui continuent d’être ajoutés à la blockchain ETH.

Comme certains s’en souviendront peut-être, Ethereum 2.0 a été initialement mis en ligne il y a environ sept mois, en décembre 2020. Cependant, pour qu’il soit lancé, les utilisateurs devaient miser au moins 524 288 pièces ETH. Au début, la réponse a été très douce et il semblait que la communauté n’était tout simplement pas intéressée. Cependant, après quelques jours, les pièces ont commencé à entrer dans le contrat intelligent et le montant requis a été atteint assez rapidement par la suite.

Six mois plus tard, le nombre de joueurs a été multiplié par 10, atteignant près de 6 millions d’ETH. Le jalon entrant peut également avoir affecté le prix d’Ethereum, qui a récemment récupéré 2 000 $. Cependant, le scénario le plus probable est que la communauté soit enthousiasmée par le prochain hard fork de Londres, qui devrait arriver en juillet. Avec des prix à ce niveau, le montant d’Ethereum misé s’élève à environ 12,29 milliards de dollars, ce qui provient des 18 000 parieurs ci-dessus qui agissent maintenant en tant que validateurs.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent