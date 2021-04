Le mécénat du prince Harry, African Parks, réédite sa vidéo de voix off pour le Jour de la Terre ⋆ .

Hier était le Jour de la Terre, et la famille royale britannique a célébré à sa manière. Pour le prince Harry, l’un de ses patronages a réédité une vidéo avec la voix off de Harry. Le patronage est African Parks. Harry est président de l’ONG, après avoir succédé au prince Philip. Harry a été profondément préoccupé par les efforts de conservation et le travail sur le terrain en faveur des sanctuaires, des parcs et de la riche biodiversité de l’Afrique. Voici un extrait de la voix off de Harry:

Cette #EarthDay, Prince Harry et African Parks mettent en lumière le rôle que jouent les aires protégées efficacement gérées dans la préservation de la biodiversité et dans la fourniture de bénéfices aux communautés locales dans une réédition spéciale de la vidéo «L’espoir commence ici». Regardez maintenant: https://t.co/K8xEaXtsOy pic.twitter.com/ZL3isya6sl – African Parks (@AfricanParks) 22 avril 2021

Comme vous pouvez l’imaginer, les médias britanniques ont choisi ce moment pour parler des avions et de combien Harry a volé au fil des ans. Je ne dis pas qu’Harry n’a pas de place pour s’améliorer – il le fait absolument sur cette question. Mais je souhaite juste que ses ennemis gardent la même énergie pour Celui qui est engorgé de rage et son hélicoptère privé, sans parler des voyages et des kilomètres aériens quasi constants du prince de Galles. Voici le communiqué de presse d’African Parks:

En reconnaissance du Jour de la Terre, le prince Harry, le duc de Sussex et African Parks mettent en lumière le rôle que jouent les aires protégées efficacement gérées dans la préservation de la biodiversité et dans la fourniture d’avantages qui changent la vie des communautés locales. Dans une réédition spéciale de la vidéo d’African Parks «L’espoir commence ici», le duc de Sussex souligne l’importance de doter les parcs nationaux et les aires protégées de ressources adéquates afin qu’ils puissent fournir des services essentiels tels que la qualité de l’air et de l’eau, la sécurité alimentaire, la séquestration du carbone, l’emploi, l’éducation et la santé. Depuis 2017, le prince Harry est président d’African Parks, une ONG de conservation qui gère 19 parcs dans 11 pays au nom des gouvernements et des communautés à travers l’Afrique. «Alors que nous commençons maintenant à nous diriger vers une ère de rétablissement et de régénération mondiale, il est essentiel que nous continuions à considérer le renforcement et la protection de la biodiversité, non seulement comme une valeur que nous détenons, mais comme une responsabilité vitale pour la vie », a déclaré le prince Harry, président d’African Parks. «En ce Jour de la Terre, je réfléchis sur des générations de champions de la conservation, y compris mon défunt grand-père, et je me sens fier et motivé pour continuer à faire ma part dans cet héritage. Cette année en particulier, je me joins à l’incroyable équipe d’African Parks et aux communautés du monde entier dans un dévouement partagé à notre environnement et au bien-être collectif. Le prince Harry travaille avec African Parks depuis 2016, où il les a aidés à terminer leur transfert historique de 500 éléphants au Malawi, et aide actuellement l’organisation à passer à 30 parcs sous gestion d’ici 2030.

[From African Parks]

«Les éléphants ont mon dos, alors descendez ou ils vous piétineront dans l’oubli», a-t-il ajouté. Sérieusement, une belle façon d’honorer son défunt grand-père et de faire quelque chose pour le Jour de la Terre.

Sa voix est riche comme du beurre!

