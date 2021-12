Le méchant de ‘Dexter’ revient pour une nouvelle scène dans le dernier épisode de ‘New Blood’

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Dexter Morgan a éliminé sa juste part d’ennemis au fil des ans, mais le tueur en série titulaire de Michael C. Hall n’a généralement pas à s’embrouiller avec eux après leur mort. Bien que leur destin ne soit pas inversé dans Dexter: New Blood, un tueur en série hante toujours la vie de Dexter. À tel point que l’acteur derrière le tristement célèbre ennemi a filmé une nouvelle scène pour l’épisode de dimanche. Spoilers à venir pour Dexter : sang neuf Épisode 7, « La peau de ses dents ». (Pour regarder l’émission par vous-même chaque dimanche, vous pouvez obtenir un essai gratuit de Showtime ici.)

Dans un tournant qui a été divulgué dans les premiers rapports avant la première de la saison, The Trinity Killer, alias Arthur Mitchell, est revenu pour Dexter: New Blood. John Lithgow reprend son rôle dans ce qui était une toute nouvelle séquence, bien plus que l’image fixe montrée dans un épisode précédent.

(Photo : L’heure du spectacle)

Bien que la scène soit nouvelle, il s’agit toujours d’un flash-back. Il nous emmène dans la maison de Dexter à Miami après le meurtre de sa femme Rita. Nous voyons la salle de bain où Trinity a tué Rita à travers les yeux du fils du couple, Harrison. Trinity est d’abord floue, mais son visage devient rapidement net alors qu’il parle à Harrison en pleurs, qui n’était qu’un bambin à l’époque. Il dit étrangement: « Là, là. Papa sera bientôt à la maison. »

Ce moment survient alors que Harrison, désormais adolescent, essaie d’expliquer ses difficultés mentales à son père après qu’un affrontement avec d’autres adolescents est devenu violent. Il explique que lorsqu’il a écouté un véritable épisode de podcast policier sur Trinity, cela a déclenché une avalanche de mauvais souvenirs. « Je suis fou, et je l’ai toujours été », dit-il. « J’ai toujours fait de mauvais rêves, des cauchemars. Quand j’ai écouté ce podcast, tout m’est revenu. Ce n’étaient pas des cauchemars, ils étaient réels. Je me souviens de tout. »

Il ajoute : « Je suis tellement en colère. J’y pense tout le temps ; blesser les gens, faire ce qu’il a fait à maman. » Il s’enfuit alors de Dexter, présumant que son père l’avait déjà abandonné en raison de l’obscurité de l’adolescent. Harrison ne sait pas grand-chose, son père a son propre passager noir. Cependant, il semble que Dexter soit au point où il doit tout dire à Harrison sur son vrai moi.

Dexter: New Blood est diffusé via Showtime le dimanche à 21 h HE. Cependant, si vous ne pouvez pas attendre aussi longtemps, Showtime rend chaque épisode disponible en ligne à partir de chaque dimanche à 00h01 HE. Tous les épisodes de la série originale de Dexter y sont également diffusés. Cliquez ici pour un essai gratuit.