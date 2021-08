Le méchant de la Suicide Squad aurait pu être Superman

La machine à remonter le temps de Retour vers le futur était un réfrigérateur dans le premier brouillon, et le choix de casting original de Ghostbusters pour Venkman était John Belushi plutôt que Bill Murray – même les classiques subissent d’énormes changements du premier brouillon au montage final. Pour The Suicide Squad de James Gunn, le grand changement était le méchant ; au lieu de Starro, à un moment donné, le plan était de faire affronter l’équipe contre Superman (via AV Club).

Gunn a récemment participé au podcast Script Apart pour parler du développement du script de The Suicide Squad. Là, il a dit qu’il croyait initialement que l’équipe devrait combattre Superman, et que ce serait “une histoire très intéressante”.

En fin de compte, cependant, il est allé avec une plus grande surprise sous la forme de Starro, une étoile de mer cosmique géante.

“Quand j’ai inventé Starro, c’est un personnage que j’adore dans les bandes dessinées. Je pense que c’est le personnage de bande dessinée parfait parce qu’il est absolument ridicule mais il est aussi très effrayant à sa manière”, a déclaré Gunn. “Ce qu’il fait est effrayant. Il me faisait peur quand j’étais enfant, mettant ces câlins sur Superman et Batman et tout ça. Alors je pensais qu’il était l’un des plus grands méchants de DC qui était probablement ne sera jamais mis dans un autre film. Et s’ils le faisaient, ils le feraient comme, la version nuage noire de Starro. Pas une étoile de mer géante qui marche, un kaiju qui est rose vif et bleu céruléen, juste ridiculement grand, brillant mauvais mec.”

Gunn a probablement raison sur la façon dont un autre réalisateur aurait pu gérer le Starro initialement idiot. De plus, cependant, il a été intelligent d’emprunter cette voie simplement parce que nous sommes saturés d’histoires avec Evil Superman. Gunn lui-même a produit Brightburn, un film qui demandait ce qui se passerait si un enfant capable de voler et de tirer des lasers oculaires décidait d’être mauvais au lieu d’être bon, à partir d’un scénario écrit par son frère Brian et son cousin Mark. Les garçons sur Amazon Prime Video met en vedette Homelander, un personnage à peine maîtrisé à la manière de Superman qui est toujours sur le point de perdre son sang-froid et de massacrer des milliers de personnes. Ensuite, il y a aussi le fait que le prochain jeu du développeur de jeux Rocksteady Studios, Suicide Squad: Kill the Justice League oppose bon nombre des mêmes membres, dont Harley Quinn, King Shark et Captain Boomerang, contre Superman dans sa première bande-annonce. En d’autres termes, si nous voulons Evil Superman, nous avons une longue liste de choses à surveiller. La liste des histoires colossales, psychiques et cosmiques basées sur les étoiles de mer est beaucoup, beaucoup plus courte.

Si vous avez envie de plus d’informations sur The Suicide Squad, consultez notre critique élogieuse, notre interview avec James Gunn et ce qui aurait pu se passer pour la fin du film.