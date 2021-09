Le méchant de No Way Home est

Le buzz autour de Spider-Man: No Way Home se rapproche des niveaux d’Avengers: Endgame à mesure que nous nous rapprochons de la sortie du film. C’est parce que No Way Home est le film Spider-Man le plus audacieux de tous les temps, quelque chose qui n’aurait pas été possible sans plus d’une décennie du MCU. Le grand secret de No Way Home est sorti depuis des mois, et il a été pratiquement confirmé à l’approche de la sortie de la première bande-annonce. Le film sera une histoire multivers. Sony et Marvel l’ont confirmé dans la première bande-annonce, où ils montrent un méchant que nous n’avons jamais vu que dans un film Spider-Man non-MCU. La bande-annonce a également taquiné quatre autres méchants qui composeront l’équipe Sinister Six dans No Way Home.

Depuis lors, nous avons vu des fuites d’images montrant certains des méchants, mais il y a toujours un mystère persistant. Sony et Marvel n’ont pas encore taquiné le sixième méchant des Sinister Six. Mais on pourrait quand même savoir qui il est. Être averti: PDes spoilers potentiels pour Spider-Man: No Way Home suivent.

Les méchants connus de No Way Home

Doc Ock (Alfred Molina) est le seul acteur méchant apparaissant dans la première bande-annonce de No Way Home. Il a même une ligne similaire à son dialogue des films de Sam Raimi. Beaucoup de gens pensent que Doc Ock parle à la version de Tobey Maguire de Peter Parker, pas à celle de Tom Holland. La bande-annonce, cependant, donne l’impression que c’est Spider-Man de Holland.

Bande-annonce de Spider-Man : No Way Home : teaser de Doc Ock. Source de l’image : Sony et Marvel

Le Bouffon Vert est également le teaser de méchant le plus évident de la bande-annonce. Nous ne voyons pas l’acteur jouer le méchant emblématique, mais nous voyons l’une de ses grenades de marque. Trois autres se cachent à la vue de tous, dont The Lizard, Electro et Sandman. Cependant, le sixième méchant n’est nulle part en vue.

Nous avons récemment vu des fuites de Spider-Man 3 montrant Willem Dafoe et Jamie Foxx en tant que Green Goblin et Electro, respectivement. Les rumeurs de No Way Home disaient depuis le début que les deux acteurs reviendraient dans l’univers de Spider-Man. Et Foxx a même confirmé sa nouvelle version Electro à un moment donné dans le passé. Cependant, il a été moins vocal qu’Alfred Molina. Molina a confirmé le multivers et a déclaré que son Doc Ock viendrait au MCU de l’univers de Sam Raimi.

Bande-annonce de Spider-Man : No Way Home : teaser de Green Goblin. Source de l’image : Sony et Marvel

Les autres candidats

Ni la bande-annonce ni les fuites n’ont taquiné les six méchants. Étant donné que nous savons qu’Andrew Garfield et Tobey Maguire apparaîtront dans No Way Home en tant que variantes de Spider-Man, le sixième méchant reste le plus grand secret de la série pour le moment.

Il y a quelques jours, nous vous disions qu’il y a quelques candidats possibles. L’un d’eux est Rhino (Paul Giamatti), un méchant que nous n’avons jamais pu explorer dans The Amazing Spider-Man. La liste comprend également Vulture (Michael Keaton) et Venom (Tom Hardy).

Vulture était un grand méchant dans Retrouvailles, et nous avons supposé que nous le reverrions sur la route. Et Venom 2 a une scène post-crédits qui place le film dans le MCU, taquinant que le symbiote pourrait bientôt interagir avec Peter Parker.

Le mystérieux méchant de Spider-Man

Un Redditor a rassemblé une grande collection de rumeurs et de fuites No Way Home, qui couvre tous les développements de Spider-Man 3 dont nous avons été témoins jusqu’à présent. Le leaker passe en revue les détails connus de l’intrigue et explique que Rhino est le méchant le plus probable de Sinister Six dans No Way Home.

Le dernier membre qui n’apparaît pas, je le répète, n’apparaît que plus tard dans le film est Rhino, le même que Paul Giamatti a joué dans TASM 2 en 2014. Pourquoi il n’apparaît pas comme les autres est supposé être parce qu’il n’a pas nécessairement eu une rencontre à notre connaissance à l’écran qui l’a amené à penser qu’il allait périr ou le fait d’une manière ou d’une autre, mais cela est lié à autre chose […].

Plus tard dans le message, le Redditor fait référence à l’affirmation d’un leaker selon laquelle nous verrions la fin complète de TASM 2 se dérouler, avec Peter Parker d’Andrew Garfield combattant Rhino (voir la vidéo ci-dessus). “Cela pourrait très bien être le point où Rhino est également attiré dans le MCU, peut-être même Andrew aussi”, a déclaré la personne.

Rhino est le méchant le moins développé, et c’est parce que Sony n’a jamais approfondi le personnage. Le studio a annulé TASM 3, après tout.

Cela dit, nous examinons toujours une collection de fuites non confirmées, il n’y a donc aucune garantie que Giamatti sera effectivement le sixième méchant de No Way Home. Le film sortira le 17 décembre, avec au moins une autre bande-annonce qui devrait sortir dans les mois à venir.