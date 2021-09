Le méchant de Shang-Chi Florian Munteanu a une histoire cool qui explique son bras d’épée

in

Avec Shang-Chi et la légende des dix anneaux prêts à commencer, le public va en apprendre davantage sur le mystérieux personnage de Florian Munteanu, connu affectueusement sous le nom de Razor Fist. Pourquoi, vous vous demandez peut-être, s’appelle-t-il Razor Fist ? Eh bien, vous avez entrevu la raison lors des remorques Shang-Chi, avec Simu Liu esquivé sous l’épée flamboyante que Munteanu a pour bras. Nous sommes devenus très curieux de savoir comment la personne méchante de Munteanu s’est retrouvée avec une arme pour un appendice, nous lui avons donc demandé à ce sujet lors de la journée de presse de Shang-Chi et de la légende des dix anneaux, et sa réponse est dans le clip ci-dessus.