Christopher Meloni peut élever un spectacle juste avec sa présence, surtout quand il joue le détective Elliot Stabler. Même un acteur vétéran comme Vinnie Jones était impressionné par la star lors de la réalisation de Law & Order: Organized Crime cette année. Jones, qui joue le rôle du gangster albanais Albi Briscu, a déclaré à Entertainment Tonight que Meloni avait aidé à sortir le « meilleur jeu d’acteur » qu’il ait jamais fait. Jones a encore une chance d’impressionner les fans de Law & Order dans l’épisode de jeudi soir, « Ashes to Ashes », qui reliera l’histoire de la mafia albanaise de la saison 2.

Jones, qui est surtout connu pour ses rôles dans Snatch and Lock, Stock & Two Smoking Barrels, a qualifié Meloni de « bon sanglant acteur », ajoutant: « J’adore son travail et j’ai adoré travailler avec lui … C’était un air tellement frais pour moi. » Jones a distingué une scène du troisième épisode de la saison 2, « The Outlaw Eddie Wagner », dans laquelle un Stabler infiltré suivait Albi dans un club gay. Albi conduit ensuite Stabler dans une forêt où ils creusent une tombe pour un homme qu’Albi a tué après l’avoir menacé de le faire sortir.

« Je pense que c’était assez puissant », a déclaré Jones à propos de la scène, notant qu’elle a jeté les bases de la relation de Stabler avec Albi au cours de la saison. Albi a fait confiance à Stabler pour ne pas révéler son secret aux autres mafieux. « Je pensais que c’était l’un des meilleurs acteurs que j’ai faits dans la série », a déclaré Jones à ET. Meloni « fait ressortir le meilleur acteur [in you], » il a dit.

Alors que la première saison de Crime organisé a vu Stabler et l’équipe du Bureau de contrôle du crime organisé éliminer Richard Wheatley (Dylan McDermott), la saison 2 est allée dans une direction très différente en développant un scénario qui se terminait généralement par un seul épisode de Law & Order dans le passé à une demi-saison. Stabler a commencé la saison en travaillant sous couverture, intégré à la mafia albanaise dirigée par Jon Kosta (Michael Raymond-James) pour arrêter le commerce de la cocaïne. Il semblait que tout était lié dans « High Planes Grifter » de la semaine dernière, mais il a atteint une fin explosive pour mettre en place l’épisode bourré d’action de cette semaine. Pendant le chaos, Albi retrouve sa femme, Flutura (Lolita Davidovich). « Elle lui dit : ‘Tu m’as sauvé, alors laisse-moi te sauver' », a déclaré Jones à ET. « C’est un peu comme, ‘Oh, la grande révélation.’ Et tout se met en place. »

« Ashes to Ashes » devrait être le dernier épisode de crime organisé de Jones, mais il pourrait être de retour si son personnage survit. Le retour de Wheatley dans le premier épisode de la saison 2 a prouvé qu’aucune histoire n’est vraiment terminée dans la jeune série. S’il y a plus à faire pour Albi, Jones serait intéressé à revenir. « Ils savent tous que je veux faire partie de la famille », a-t-il déclaré à ET. « « Ils ont dit : « Vous n’irez pas loin ». À l’avenir, j’adorerais être mis en rotation, vous voyez ce que je veux dire ? » Law & Order: Organized Crime est diffusé sur NBC les jeudis à 22 h, après Law & Order: Special Victims Unit. L’émission peut également être diffusée sur Peacock et Hulu.