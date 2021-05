Le méchant du film MCU Phase 4 le plus excitant pourrait avoir fui – .

Après deux ans de pause, l’univers cinématographique Marvel reviendra sur grand écran en juillet avec Black Widow, le film destiné à lancer la phase 4. La pandémie du nouveau coronavirus a frappé, et nous avons fini par devoir attendre plus d’un an pour du nouveau contenu. de Marvel. WandaVision et The Falcon and the Winter Soldier sont la première série télévisée MCU à être lancée sur Disney +, mais les films ont été retardés à plusieurs reprises.

Les films feront avancer le scénario principal, tandis que les émissions de télévision ajouteront plus de profondeur aux personnages, qu’ils soient des héros, des anti-héros ou même des méchants. Nous avons déjà de grandes attentes pour quelques films lancés cette année, mais ce n’est qu’en 2022 que nous pourrons voir l’un des films les plus excitants de la phase 4, sinon le plus excitant: Doctor Strange in the Multiverse of Madness premières le 25 mars de l’année prochaine.

Doctor Strange 2 est le seul film de Phase 4 dont nous savons qu’il s’agit sans aucun doute du multivers. Le seul moyen pour Marvel d’éviter cela était de cacher le titre. Mais Marvel semble convenir aux fans de savoir que le docteur Strange traitera du surnaturel dans le multivers dans ce prochain épisode de sa franchise.

Doctor Strange 2 ne sera pas le premier film MCU à s’attaquer au multivers. Ant-Man l’a déjà configuré pour que l’équipe l’explore dans Avengers: Fin de partie. Et un grand nombre de rumeurs affirment que Spider-Man: No Way Home est un film multivers qui sera directement lié à la suite de Doctor Strange. Mais les prochaines aventures de Strange pourraient devenir les premiers films Marvel à mettre en place le scénario principal de la phase 4.

Marvel peut faire tout ce qu’il veut avec cette suite. Le film peut explorer toutes sortes de liens entre la chronologie principale et d’autres réalités et aider Marvel à connecter le MCU à d’autres univers où existent X-Men, les Fantastic Four et Deadpool. Le multivers est également un moyen idéal pour faire revivre des personnages bien-aimés comme Iron Man et Black Widow. Après tout, nous avons déjà vu cela se produire dans Fin du jeu, où des personnages comme Loki, Gamora et même Thanos ont été ressuscités de cette façon – tous étaient des variations des personnages originaux, car ils provenaient tous du passé de différentes chronologies. Et il se trouve que Doctor Strange 2 aurait déjà présenté toutes sortes de camées passionnantes via le multivers.

Un film aussi ambitieux mérite un méchant tout aussi ambitieux, et The Illuminerdi dit qu’il sait qui est le méchant. Le blog affirme qu’il peut confirmer que Shuma Gorath sera le principal antagoniste de Doctor Strange dans le multivers de la folie. Il y a quelques jours, l’initié de Marvel, Daniel Richtman, a déclaré sur Patreon que Marvel Studios prévoyait d’utiliser le méchant dans un projet futur non spécifié. L’Illuminerdi prétend pouvoir confirmer ces rumeurs.

Le rapport note que le placement de Shuma Gorath dans le film est directement lié à America Chavez (Xochitl Gomez), un tout nouveau super-héros MCU qui pourrait rejoindre les Young Avengers à un moment donné. Shuma Gorath est un être extraterrestre cyclope tentaculé qui possède quelques pouvoirs impressionnants:

Comme les fans l’ont appris la semaine dernière, Shuma Gorath a des capacités incroyables de ses courses dans Marvel Comics, y compris l’omnipotence et un lien avec le surnaturel. Capable d’atteindre une taille massive également, il ne sera pas une tâche facile, même l’un des Avengers les plus puissants du Sorcerer Supreme.

C’est-à-dire que nous devrions nous attendre à des effets spéciaux extraordinaires de Doctor Strange 2. Là encore, le film explorera le surnaturel et offrira de nombreuses influences d’horreur, nous attendons donc déjà une excellente CGI du film de Sam Raimi. Cependant, la fuite ne dit pas qui exprimera ce personnage CGI.

Shuma Gorath s’en prendrait à Chavez en raison de ses capacités qui lui donnent le contrôle du multivers. Le rapport n’offre pas plus de détails sur l’intrigue de Doctor Strange 2, et il n’y a aucun moyen de confirmer la fuite à ce stade. On sait que le film a terminé le tournage principal et que le projet est si secret que Benedict Cumberbatch a refusé de montrer son visage dans une récente interview car son visage aurait été un spoiler pour le film.

Nous avons également que WandaVision et Loki sont directement liés au film et que plusieurs personnages bien-aimés apparaîtront dans celui-ci, notamment Wanda (Elizabeth Olsen), Dr Christine Palmer (Rachel McAdams), Mordo (Chiwetel Ejiofor) et Wong (Benedict Wong) . On s’attend également à ce que Bruce Campbell apparaisse dans le film.

Cela dit, The Illuminerdi n’est pas le premier à affirmer que Shuma Gorath est le méchant du film et qu’il s’attaquera à America Chavez. La fuite de l’intrigue suivante Doctor Strange in the Multiverse of Madness il y a plusieurs mois a également déclaré que Shuma Gorath serait le méchant et qu’il voudrait avoir accès aux pouvoirs de Chavez.

