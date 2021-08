Le “méchant” Fernando Alonso clarifie la remarque “pas britannique” de Max Verstappen

in

Fernando Alonso a fait la lumière sur ce qu’il voulait dire en disant que le combat pour le titre est plus difficile pour le non-Britannique Max Verstappen.

Pour la première fois de sa carrière en Formule 1, Verstappen dispose désormais de la machine pour relever un défi pour le titre et y parvient, avec seulement huit points de retard sur Lewis Hamilton avant la pause estivale.

Alonso sait tout sur l’élimination d’un septuple champion du monde, après avoir brisé la domination de Michael Schumacher en 2005, mais avant le Grand Prix de Hongrie 2021, il a suggéré que la propre quête de Verstappen pour battre un septuple champion à Hamilton est plus difficile en raison de son nationalité.

Avant le GP de Hongrie, Alonso a été interrogé sur la réaction de colère de Verstappen lorsque la course de roue à roue avec Hamilton a été à nouveau mentionnée, à la suite des événements de Silverstone.

“Il n’est pas britannique, donc ce sera toujours plus difficile pour lui”, a déclaré Alonso.

Heureusement, Alonso a eu plus tard la chance d’élaborer, en faisant valoir que la Formule 1 est un sport à vocation britannique et donc pour un Néerlandais de Verstappen affrontant le Britannique Hamilton, c’est une expérience plus difficile pour le premier.

D’après sa propre expérience dans une telle situation, Alonso a déclaré qu’il se sentait comme le «méchant».

“J’ai toujours l’impression que quand les choses deviennent un peu épicées ou tendues dans la lutte pour le titre, ce sport, c’est un environnement britannique”, a-t-il déclaré, cité par GPFans.

« Les équipes sont britanniques, la plupart des journalistes et de l’attention des médias, des équipes de télévision, tout le monde vient du Royaume-Uni.

« Naturellement, il y a un peu de préférence pour le gars de votre pays qui peut être compétitif et continuer à gagner.

“C’est ce que j’ai ressenti quand je courais et il semble que j’étais le méchant en Formule 1 quand j’essayais de me battre contre, normalement, des Britanniques.

“Quand j’ai vu le truc de Silverstone [the collision involving Verstappen and Hamilton] ou quand je vois Verstappen se poser des questions, etc., je comprends sa position, c’est sûr.