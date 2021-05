Le méchant principal de No Way Home 10z viral

L’intrigue et le casting du prochain Sony Spider-Man: pas de retour à la maison a fait l’objet de nombreuses rumeurs et théories au cours des derniers mois. Selon Jeff Sneider de Collider, ainsi que d’autres initiés, le méchant du prochain film va être énorme.

CONNEXES: Spider-Man: aucune chance que la maison ne révèle le plan de Sony pour se connecter avec MCU

S’exprimant lors du dernier épisode de son podcast Sneider Cut, Sneider a rapporté qu’il avait entendu dire que Willem Dafoe reprendrait son rôle de Norman Osborne/Green Goblin pour le film et serait celui qui dirigerait les Sinister Six dans le film. Sneider a mentionné que le groupe emblématique de méchants comprendrait Electro (Jamie Foxx), Doctor Octopus (Alfred Molina) et potentiellement Sandman, Rhino et Lizard.

Après l’annonce du reportage, la personnalité de YouTube, Grace Rudolph, a également confirmé la nouvelle, publiant sur les réseaux sociaux qu’elle avait également entendu la nouvelle, donnant plus de crédibilité à l’histoire.

C’est vrai. J’y ai beaucoup fait allusion moi-même

et je crois que je l’ai dit sur certains livestreams… C’est difficile avec #SpiderManNoWayHome Je connais à peu près toute la configuration à ce stade et le troisième acte, mais je ne pense pas que cela devrait être gâché pour le public #Marvel #MCU https://t.co/Wbryg9KuDI – Grace Randolph (@GraceRandolph) 28 mai 2021

Détails du tracé sur Spider-Man: pas de retour à la maison sont toujours secrets, mais on s’attend à ce que le wall-crawler titulaire fasse équipe avec Doctor Strange de Benedict Cumberbatch pour affronter Electro de Jamie Foxx, bien qu’avec la fin de Loin de la maison mettant l’identité secrète de Peter au monde et les liens rapportés du film avec les manigances multivers de la suite de Cumberbatch MCU, n’importe quel nombre de ses voyous pourrait se présenter pour un combat.

Aux côtés de Holland et Cumberbatch, le film se confirme voir les retours de Zendaya (Euphorie) en tant que petite amie et camarade de classe de Peter MJ, Jacob Batalon (50 états d’effroi) en tant que meilleur ami de Peter, Ned, Marisa Tomei (Le roi de Staten Island) en tant que Peter’s Aunt May, Tony Revolori (La dépêche française) en tant que camarade de classe de Peter, Eugene « Flash » Thompson et Hannibal Buress (Étiqueter) en tant que professeur de gym de Peter, Coach Wilson.

CONNEXES: Alfred Molina discute de Spider-Man de Doc Ock: pas de retour à la maison

Initialement prévu pour une sortie le 16 juillet 2021, Spider-Man: pas de retour à la maison a d’abord été repoussé au 5 novembre et s’inclinera désormais le 17 décembre 2021.