Le méchant Tartaglia de Genshin Impact est puissant et bien écrit

Illustration : miHoYo

Tout le monde n’est pas content que Childe figure en grande partie dans la prochaine mise à jour 2.2 publiée le 13 octobre, et j’aimerais pouvoir arrêter d’en entendre parler. Bien qu’il soit traité comme une nuisance par les personnages du jeu, il semble que le sentiment se répercute également sur la communauté Genshin.

Calmez-vous avec la haine de Childe, vous tous. Je comprends qu’il a déjà eu deux bannières d’événement alors que des fans tels que Xiao et Ganyu en ont eu une. Je suis également d’accord sur le fait qu’il a très peu de raisons de faire partie d’un nouvel événement à Inazuma. Mais considérez ceci : notre garçon le mérite.

Childe est le 11e officier de la faction maléfique Fatui à Genshin Impact. Les Fatui sont originaires des terres enneigées de Snezhnaya, et ils sont incontestablement fidèles à une déesse qui prépare la guerre avec le monde entier. Childe a spécifiquement comploté pour voler le pouvoir d’un dieu et a ensuite incité un dieu différent à attaquer la cité-état de Liyue. Cet homme a violé tellement de conventions de Genève qu’il devrait être amené à La Haye. En février dernier, j’étais l’un de ces joueurs critiques de Genshin qui pensaient au départ qu’il y avait trop de méchants. Puis ça a finalement cliqué pour moi. Il est bien plus qu’un méchant de pain blanc moyen.

Au début, je l’ai considéré comme un garçon blanc trop confiant avec trop de foi en ses compétences. Après tout, il existe un événement de boss dans le jeu où vous pouvez le battre chaque semaine pour obtenir des objets. Il se sent juste beaucoup moins impressionnant après que je l’ai battu un nombre incalculable de fois.

Mais non seulement il manie deux éléments, mais il est aussi le seul personnage humain Genshin qui peut canaliser la puissance élémentaire dans deux types d’armes (un arc et ses couteaux). Cela ne devient ennuyeux que pour certains joueurs car il sait exactement à quel point il est bon. Il ne va pas se minimiser pour vos gentillesses sociales. Franchement? C’est une inspiration. Nous devrions tous aspirer à ressembler davantage à Childe.

G/O Media peut toucher une commission

Childe est encore plus impressionnant si l’on considère sa sombre histoire concernant la façon dont il est devenu un guerrier impitoyable. Il a tellement de bagages autour de l’événement qu’il n’en a même pas parlé à sa propre mère. Malgré tout cela, Childe n’est même pas le moins du monde angoissé par toutes les épreuves qu’il a traversées, ce qui est tellement plus intéressant que les méchants qui pensent à quel point ils sont pitoyables de tomber dans le mal. Il est pleinement conscient qu’il est un assassin glorifié et qu’il n’est pas le héros de sa propre histoire, et il n’en est pas le moins du monde désolé. Parfois, vous pouvez en quelque sorte deviner qu’un méchant va avoir un arc de rédemption bien à l’avance. Childe ne fait pas partie de ces méchants.

Peut-être plus personnellement, je ne vois même pas Childe comme un garçon blanc. Pour moi, c’est un Chinois honoraire. Il se soucie profondément de ses multiples frères et sœurs et il leur envoie des cadeaux pendant qu’il travaille à l’étranger. Il ment aux enfants de sa famille pour les garder heureux. Ces petites touches le font se sentir plus chinois que beaucoup de caractères asiatiques écrits par les studios occidentaux AAA. Il y a une blague selon laquelle il a fait ses adieux à Snezhnaya tellement de fois qu’il est sur le point d’obtenir sa citoyenneté Liyue. Et tu sais quoi? Le fandom a raison. Vous combattez sa rencontre hebdomadaire avec le boss à Liyue, et sa prochaine bannière limitée sera la deuxième fois qu’il partagera un événement avec Ningguang. Qui se soucie si ses propres compatriotes ne l’acceptent pas ? Childe est aussi chinois que moi et je suis fier de l’appeler mon frère.

Dans la prochaine mise à jour de l’événement majeur, Childe explorera même la région d’Inazuma avec Xinyan. Je pense que c’est un assez bon signe que les développeurs ont une feuille de route détaillée pour le personnage. Il y a encore tellement de choses que nous ne savons pas sur lui. Nous n’avons pas rencontré son mentor et nous ne savons pas pourquoi il croit si profondément aux idéaux de la déesse Snezhnaya. Si Childe est le fils préféré de miHoYo (il a trois bannières d’événement et quatre chansons à thème), alors c’est peut-être pour une bonne raison. Personnellement, j’ai hâte de savoir pourquoi.