Le médaillé d’argent Chase Kalisz embrasse la douleur du 400 QNI

Demandez à n’importe quel nageur de longue date quel événement ils redouteraient absolument de courir, et il y a fort à parier que beaucoup – sinon la plupart – indiqueraient le 400 mètres quatre nages individuel dans ce scénario hypothétique.

Le 400 IM est une épreuve totalement brutale qui évoque des sentiments d’agonie, de douleur et d’impossibilité avec 100 mètres chacun de papillon, dos, brasse et nage libre. Alors, évidemment, pour réussir l’épreuve, la polyvalence des nageurs est cruciale, mais aussi l’endurance et la stratégie de savoir quand et comment utiliser son énergie et ses groupes musculaires.

“Le 400 QNI est un événement unique parce que, personnellement, je pense qu’il est plus stratégique que tout autre événement”, a déclaré Chase Kalisz, médaillé d’argent de l’équipe américaine au 400 QNI aux Jeux olympiques de Rio 2016. Il s’est également qualifié pour les Jeux olympiques de Tokyo dans les 400 et 200 mètres QNI – et ce dernier est à 50 mètres de chaque coup.

« Je pense que c’est une course qui a besoin de plus de planification que n’importe quel autre événement. Il faut [more] formation spécialisée que tout autre événement.

Avant de se retirer de la natation après les Jeux de Rio 2016, Michael Phelps a dominé le 400 QNI pendant des années, remportant l’or olympique en 2004 et 2008. Et c’est son dernier record du monde individuel avec un temps de 4:03.84, qu’il a établi au Jeux olympiques de Pékin 2008 en route pour remporter un record de huit médailles d’or.

Kalisz s’est qualifié pour les Jeux olympiques de Tokyo en juin en remportant le 400 QNI avec un temps de 4:09.09 – le deuxième temps le plus rapide au monde cette année dans cette épreuve derrière le Japonais Daiya Seto, qui a réalisé un chrono de 4:09.02 en avril.

Pour Kalisz, 27 ans, originaire du Maryland qui a nagé pour la Géorgie à l’université et qui s’entraîne toujours avec l’entraîneur des Bulldogs Jack Bauerle, ainsi qu’avec Bob Bowman, qui a entraîné Phelps, cette préparation consiste à se concentrer sur le 400 IM en pratique, quel que soit le type. de jeu qu’il fait.

Par exemple, Kalisz a déclaré que cela inclut de travailler pour diviser négativement la seconde moitié – les jambes de brasse et de nage libre – de 400 QNI en pratique. Il a dit qu’il s’agissait aussi « d’être à l’aise de ne pas utiliser de jambes sur mon papillon, même s’il s’agissait d’un ensemble spécifique au papillon », car il ne peut pas perdre ses jambes sur le 100 d’ouverture du 400 QNI s’il veut avoir une finition solide.

Mais ne vous y trompez pas, même un nageur de haut niveau comme Kalisz pense que cet événement est une torture, mais il a dit qu’il a travaillé pour embrasser la douleur imminente qui est garantie chaque fois qu’il plonge dans l’eau pour le 400 QNI.

“Il y a beaucoup de très bons 400 IMers là-bas”, a déclaré Kalisz. «Mais si vous voulez vraiment percer dans cet air raréfié de classe mondiale de je suppose, disons, 4:07 ou plus vite, c’est comme ça que vous devez vous entraîner, et c’est vraiment une sorte d’état d’esprit que vous devez avoir. Vous devez embrasser la douleur que le 400 IM apporte, et c’est ce que j’ai passé l’année dernière à faire.

« J’ai eu des courses où je n’étais jamais vraiment nerveux pour la course, mais j’étais plus nerveux pour la douleur qui allait arriver et ce que j’allais ressentir le lendemain. Et c’est vraiment ce que le point culminant de cette année a été pour moi, c’était d’embrasser cela, d’attendre cela avec impatience.

Le 400 IM a fait ses débuts olympiques aux Jeux olympiques de 1964 à Tokyo, et l’Américain de 17 ans Dick Roth a remporté l’or et battu le record du monde, étonnamment bien qu’on lui ait dit qu’il devait subir une opération d’urgence pour une appendicite aiguë. Il a refusé l’opération en faveur de la finale olympique, et apparemment la douleur de la course épuisante l’a emporté sur sa maladie car « j’ai oublié mon appendice chaud pendant la course », a déclaré Roth, via le magazine Swimming World.

Alors que le temps d’essai de Kalisz au 400 QNI était confortable à cinq secondes du record du monde de Phelps, le médaillé d’argent de Rio détient le quatrième temps le plus rapide de l’histoire dans cette épreuve en 4:05,90, qu’il a nagé aux championnats du monde 2017. Après le record du monde de Phelps, Ryan Lochte a le deuxième temps le plus rapide de l’histoire (4:05.18) et Phelps a le troisième (4:05.25).

Le 400 QNI est tellement éprouvant que Kalisz a dit qu’il n’était pas sûr du nombre de courses qu’il lui restait à ce stade de sa carrière de nageur.

“Je pourrais avoir deux 400 QNI dans ma carrière”, a déclaré Kalisz à propos des manches et de la finale aux Jeux olympiques de Tokyo (il n’y a pas de demi-finale dans cette épreuve). « Je ne veux pas dire ça avec certitude. Je ne veux absolument rien m’engager.

« Je peux tenir plus longtemps. Mais il n’en reste plus beaucoup pour moi, alors je vais les faire souffrir autant que possible. Et comme je l’ai dit, je suis impatient d’y être.

Les éliminatoires du 400 QNI hommes ouvrent la compétition de natation aux Jeux de Tokyo samedi avec le set final pour le lendemain.

