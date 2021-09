Le médaillé d’or olympique signe un contrat pluriannuel avec la WWE

La WWE vient d’ajouter une grande star olympique à la liste. Jeudi, la WWE a annoncé avoir signé le médaillé d’or de lutte et champion en titre de la NCAA Gable Stevenson, ce qui en fait le premier contrat NIL de la société. Stevenson sera sur la liste de la WWE tout en concourant au niveau NCAA pour l’Université du Minnesota. Stevenson a déclaré à ESPN qu’il avait signé un contrat pluriannuel avec la WWE.

“Je suis à la WWE depuis que je suis très jeune”, a déclaré Stevenson à ESPN. “J’étais sur des gars comme Brock Lesnar et Paul Heyman pendant très longtemps. Alors en grandissant en les regardant, moi étant un artiste sur le tapis de lutte, j’avais l’impression que c’était le bon choix.” L’UFC a également exprimé son intérêt pour Stevenson. Mais ESPN a rapporté que l’UFC voulait que Stevenson acquière de l’expérience sur la scène régionale du MMA avant de le signer pour un accord.

“Nous avons tous vu ses capacités physiques avant et pendant les Jeux olympiques”, a déclaré Nick Khan, président et directeur des recettes de la WWE, en parlant de Stevenson. “Ce que nous avons également vu, c’est que Gable a autant de charisme que de capacités. La commercialisation et les capacités sont toutes deux d’une grande importance pour nous.

“Ce n’est que la ligne de départ et loin de la ligne d’arrivée. Notre investissement est donc basé sur ce que nous pensons de Gable maintenant et à quel point nous pensons qu’il peut devenir plus grand.” Ce n’est pas la première fois que la WWE signe un médaillé d’or olympique. Après que Kurt Angle ait remporté l’or en lutte aux Jeux Olympiques de 1996 à Atlanta, il a rejoint la WWE et est maintenant membre du WWE Hall of Fame. Stevenson a également des liens avec Lesnar car il a également remporté un championnat national alors qu’il fréquentait le Minnesota.

“Être capable d’apprendre à prendre des bosses et avec les antécédents de lutte que j’ai en ce moment, je pense que je peux m’adapter à tout cela très rapidement”, a déclaré Steveson. “Je pense qu’avec le charisme, la confiance et l’attitude que j’apporte au tapis de lutte, cela se traduira très rapidement à la WWE, et je sens que je peux … aller à l’écran et avoir un bon rôle et savoir quoi faire parfaitement.” Stevenson a remporté la médaille d’or olympique en lutte libre (125 kg). Il a également remporté une médaille d’or aux Championnats panaméricains plus tôt cette année. Au cours de sa carrière universitaire, Stevenson a enregistré une fiche de 67-2 avec sa dernière défaite contre Anthony Cassar aux championnats de la NCAA 2019.