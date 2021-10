Le médaillé d’or olympique tunisien confirmé pour les Championnats du monde de natation FINA à Abu Dhabi

Le Conseil des sports d’Abu Dhabi a annoncé que le médaillé d’or olympique, Ahmed Hafnaoui, de Tunisie, participera aux prochains championnats du monde de natation de la FINA (25 m) qui se dérouleront à l’Etihad Arena du 16 au 21 décembre.

Le nageur de 18 ans Ahmed Hafnaoui a remporté l’or après une performance exceptionnelle au 400 mètres nage libre aux Jeux olympiques de Tokyo 2021 avec un temps record de trois minutes et 43 secondes.

Le nageur tunisien sera en compétition avec le peloton d’élite lors des championnats de cette année, et d’autres annonces d’athlètes seront dévoilées en novembre, avant que le peloton complet ne soit confirmé en décembre. Les Championnats du monde de natation de la FINA (25 m) de cette année verront plus de 1 000 athlètes de plus de 180 pays descendre dans la capitale des Émirats arabes unis en décembre et concourir dans 44 titres de championnat du monde sur six jours, pour un prize pool total de 2,8 millions de dollars.

L’annonce d’Ahmed Hafnaoui est un excellent ajout au représentant arabe aux Championnats du monde, qui comprend également le talent émirati Layla Al Khatib et Youssef Al Matrooshi, qui a représenté les Émirats arabes unis sur 100 m nage libre aux Jeux olympiques de Tokyo.

Le compte à rebours de l’événement étant bel et bien lancé, le Conseil des sports d’Abu Dhabi a récemment annoncé que des billets sont en vente pour les Championnats du monde de natation de la FINA (25 mètres) qui peuvent être achetés via EtihadArena.ae.

Les détenteurs de billets auront non seulement accès à l’action Arena – ils pourront également assister au Festival aquatique du monde à Abu Dhabi, qui sera organisé en parallèle avec les Championnats du monde de natation FINA (25 m) sur l’île de Yas, et présente la FINA High Diving Qualifier, l’étape ultime de la FINA/CNSG Marathon Swim World Series 2021, un tout nouveau relais mixte de natation en eau libre et une exposition de l’équipe de plongeon FINA.

Combinant un athlétisme de classe mondiale avec de nombreux divertissements pour la famille, les fans participant aux Championnats du monde de natation FINA (25 m) peuvent également découvrir la « rue du marché » – un village événementiel interactif regorgeant de divertissements familiaux, d’expériences d’apprentissage culturel, de vente au détail des stands et de délicieux plats et boissons pour tous. Plus de détails sur Market Street seront annoncés en temps voulu.

Les billets pour les Championnats du monde sont disponibles dans plusieurs catégories, y compris les manches de course individuelles (à partir de 10 AED), les finales de course individuelles (à partir de 25 AED) et des packages exclusifs pour toutes les courses (à partir de 150 AED). Des forfaits familiaux sont également disponibles pour deux adultes et deux enfants de moins de 16 ans, à partir de 50 AED pour les courses individuelles et de 500 AED pour toutes les courses.

Pour plus d’informations, veuillez visiter : http://fina-abudhabi2021.com/

