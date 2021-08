Le médaillé paralympique Marcin Polak testé positif au dopage

Les mauvaises nouvelles en termes de concurrence sont venues de la Jeux paralympiques de Tokyo 2020. Le 25 août, le polonais Marcin Polak a participé aux 4 mille mètres de poursuite dans la discipline du cyclisme sur piste et sa grande performance l’a amené à remporter le bronze pour son pays. Malheureusement, après l’épreuve et le moment de gloire, il aurait été contrôlé positif au dopage.

Lors d’un contrôle de substance effectué le 2 août, le cycliste a subi un contrôle hors compétition et le même mercredi de sa participation, le laboratoire de l’AMA en Pologne a informé l’Union cycliste internationale (UCI pour son acronyme en français) du résultat défavorable présenté par Polak. Le positif était à l’érythropoïétine et, alors qu’il sollicite son recours pour procéder à l’analyse d’un deuxième test, la situation ne s’annonce pas bonne pour lui.

« Conformément aux règles antidopage de l’UCI, le coureur a été provisoirement suspendu dans l’attente de la décision finale en la matière. De cette manière, Il n’est pas autorisé à participer à l’épreuve masculine du 1000 mètres B qui est prévue le 28 août 2021 aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020. Les conséquences concernant sa médaille de bronze obtenue dans les 4000 mètres individuels de la poursuite B hommes seront déterminées par le jury disciplinaire correspondant », a communiqué l’organisation mondiale par voie de communiqué.

Les tests précédents de Polak sont revenus positifs pour la même substance, ont également rapporté l’UCI et l’agence antidopage polonaise. Le coureur a remporté trois titres mondiaux au cours des cinq dernières années : deux entre 2015 et 2017 en contre-la-montre et un en 2019 en poursuite.

Le tableau des médailles polonais souffrirait de l’affaire Polak

Tel que rapporté par l’Union cycliste internationale, le cas de Marcin Polak sera étudié et dans ce même il peut être défini le retrait de sa médaille obtenue dans ces Jeux. De cette façon, le tableau des médailles de son pays serait affecté en diminuant à cinq médailles, qui seraient réparties en 1 or, 1 argent et 2 bronzes. Leur plus gros poursuivant actuellement en 18ème position est l’Ouzbékistan avec une médaille de chaque type.