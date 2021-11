Le médecin-chef de la NFL riposte à Aaron Rodgers sur les protocoles COVID-19

Aaron Rodgers a été franc au sujet des protocoles COVID-19 de la NFL. Il pense que les règles mises en place ne sont pas basées sur la science et les données. Le médecin-chef de la NFL, Allen Sills, s’est entretenu avec des journalistes mercredi et a répondu aux affirmations de Rodgers.

« Nous avons été très constants », a déclaré Sills aux journalistes, selon USA Today. « Tout d’abord, ce sont des choses que nous avons décidées collectivement avec l’association des joueurs (NFLPA). Elles sont toujours basées sur la science. La science que nous comprenons au mieux pour la santé publique, mais aussi nos propres données. Nous regardons constamment nos propres données de toutes les manières possibles, pour voir où nous pourrions encore être vulnérables et quelles parties de nos protocoles nous pensons particulièrement efficaces. Ainsi, nous sommes très à l’aise avec ce que nous avons mis en place en fonction de nos données et est travail. »

Rodgers, qui a été testé positif pour COVID-19 il y a deux semaines, est apparu sur The Pat McAfee Show le 5 novembre et a appelé la NFL pour ses protocoles COVID-19. « Certaines des règles pour moi ne sont pas du tout basées sur la science », a déclaré Rodgers, deux jours après avoir été testé positif pour COVID-19 et a commencé une quarantaine obligatoire de 10 jours qui l’obligerait à manquer un match. « Ils sont basés uniquement sur le fait d’essayer de faire honte aux gens, comme avoir besoin de porter un masque sur un podium lorsque tout le monde dans la pièce est vacciné et que porter un masque n’a aucun sens pour moi. » Lorsque Rodgers a été testé positif au COVID-19, il a été découvert qu’il n’était pas vacciné. Rodgers et les Packers ont ensuite été condamnés à une amende pour avoir enfreint les protocoles COVID-19.

Cela survient alors que la NFL renforce ses protocoles en raison de l’augmentation des cas de COVID-19 à travers le pays. « Cette tendance à la hausse, associée à l’apparition d’un temps plus froid conduisant des individus à l’intérieur, a entraîné un risque accru d’infection parmi les joueurs et le personnel », a déclaré une note publiée à la 32 NFL, selon USA Today. « Nos experts et nos données confirment que se faire vacciner reste notre meilleure défense contre la contraction et la transmission du virus dans les installations du club.

« À la lumière de cette augmentation des tests positifs dans tout le pays et sur la base de la consultation de nos experts et de notre expérience collective, nous apportons les modifications suivantes aux protocoles et partageons d’autres meilleures pratiques. »