. Le médecin d’Alejandra Espinoza parle de sa santé

Une semaine s’est écoulée depuis qu’Alejandra Espinoza a dû être admise aux urgences d’un hôpital de Miami, après avoir souffert de graves symptômes de santé, ce qui a d’abord fait penser aux médecins qu’il s’agissait d’un accident vasculaire cérébral, qui comprenait une bouche tordue et une perte de vision.

Et tandis que l’ancienne Nuestra Belleza Latina se remet à la maison et est restée à l’écart de ses réseaux sociaux, le médecin personnel de la conductrice a donné des détails sur ce qui est arrivé à la Mexicaine et son état de santé actuel.

Le Dr George González, neurologue à l’hôpital Mont Sinaï de Miami, a pris la parole dans l’émission télévisée Despierta América, et là il a rassuré sur la situation d’Alejandra.

« Alejandra, Dieu merci, elle va très bien en ce moment. Son examen neurologique est stable, sans aucun type de déficit qu’elle a eu à long terme », a déclaré le médecin, dans la matinée d’Univision, expliquant que le communicateur n’a pas subi d’accident vasculaire cérébral, comme cela avait été diagnostiqué au départ, mais une migraine attaque sévère.

« Pour le moment, on pense qu’Alejandra avait ce qu’ils appellent une migraine complexe ou compliquée, qui est une variante de la migraine typique. Plusieurs fois, la migraine présente parfois des symptômes qui inquiètent l’impact cérébral et peuvent inclure une perte de la vue, un engourdissement d’un bras, un changement de vision, une confusion, des problèmes d’élocution », a déclaré le Dr González.

Le médecin a assuré qu’une fois admise à l’hôpital, Alejandra Espinoza avait subi toutes sortes de tests pour écarter complètement qu’elle avait eu un événement vasculaire cérébral.

« Les résultats de ses études, ses vaisseaux sanguins et son cerveau sont complètement ouverts. Les IRM du cerveau, des vues, parce qu’elle se plaignait d’une vision trouble, s’en sont bien sorties. Il n’a aucune blessure au cerveau. Votre examen est tout à fait normal. Cela n’a laissé aucun effet à long terme », a ajouté l’expert neurologue.

Et à propos du futur diagnostic, le médecin d’Espinoza a prévenu qu’il faudra attendre l’évolution de la jeune femme, et a déclaré que même s’il espère que l’ex-reine ne connaîtra plus un épisode similaire, il est possible que cela se reproduise.

« Ce que nous devons voir maintenant, c’est cela, car je comprends que c’est la première fois que cela arrive à Alejandra, et je ne sais pas si cela se reproduira », a déclaré le médecin. « Elle a l’air bien physiquement et s’est très bien rétablie, alors j’espère qu’elle n’aura pas de problèmes. »