Le médecin de Maxie donne une mise à jour surprise à son bébé ⋆ .

L’hôpital général est de retour avec des conversations plus émotionnelles, des affrontements passionnés et beaucoup de malheurs amoureux.

L’épisode de lundi voit Britt et Jason se rapprocher tandis que Joss essaie de faire en sorte que Carly se sente mieux.

Peter rencontre Cyrus au Metro Court, Maxie demande de l’aide à Sam et Ned s’excuse.

Mardi, Jordan et Portia ont une conversation poignante sur les défis auxquels elles sont confrontées tandis que Trina partage ses expériences de racisme avec Cameron.

Ailleurs, Sam insiste pour aider à trouver Jason, Michael et Willow qui mettent leur relation en attente, et Maxie est trompée.

L’épisode de mercredi voit Jax affronter Carly pendant que Britt s’ouvre à Jason.

Pendant ce temps, Dante prend une décision sur son avenir avec le PCPD, Nikolas met un plan en jeu et Curtis et Portia se rapprochent.

Jeudi, Sam doit changer de cap pendant que Carly et Jax s’affrontent pour la sécurité de Joss.

Ailleurs, Nina sort avec Elijah, Gladys surprend une conversation privée et Alexis propose d’aider un détenu.

La semaine se termine avec Sonny faisant une erreur amateur tandis que Sasha et Cyrus ont une rencontre hostile.

Michael diffuse une conversation entre Ned et Valentin, le médecin de Maxie la surprend avec des informations sur le bébé et Brook Lynn est aveuglé par la dernière idée de Valentin.

L’hôpital général est diffusé en semaine sur ABC.

