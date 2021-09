Le médecin de Michelle Heaton «ne savait pas comment elle était encore en vie» .

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

Le médecin de Michelle Heaton a révélé à quel point son état physique était devenu «terrible» alors qu’elle souffrait de dépendance à l’alcool pendant le verrouillage, affirmant qu’il ne savait pas «comment elle était encore en vie» à l’époque.

Plus tôt ce mois-ci, l’ancienne chanteuse de Liberty X est apparue sur Lorraine, où elle s’est excusée auprès de Lorraine Kelly pour avoir bu avant de faire des apparitions dans le programme ITV dans le passé.

Michelle, 42 ans, a déclaré à Lorraine, 61 ans, à l’époque: “Je t’aime tellement parce que tu as toujours été là pour me soutenir et je veux dire que je suis désolé.”

Dans une nouvelle vidéo tournée pour Lorraine, Michelle s’est entretenue avec le Dr Niall Campbell, psychiatre consultant au Prieuré, une clinique de réadaptation dans laquelle elle s’est rendue après avoir passé des mois en confinement à boire de l’alcool tous les jours.

Au cours de leur conversation, qui a été diffusée sur Lorraine lundi, Michelle a demandé au médecin “à quel point elle allait mal” lorsqu’il l’a rencontrée pour la première fois.

“Tu as toujours été un peu buveur, et c’était pire après ta terrible période avec ton hystérectomie en 2014. Vin, prosecco, vodka, brandy, et puis tu as dit que tu as commencé à utiliser un peu plus de coca”, a-t-il répondu. .

Michelle’s décrit à quel point sa santé est devenue «terrible» au cours de ses luttes contre la toxicomanie (Photo: ITV)

Michelle a subi une hystérectomie et une double mastectomie après avoir appris qu’elle avait un risque de 85 % de développer un cancer du sein et un risque de 40 % de développer un cancer de l’ovaire, en passant également par une ménopause précoce à l’âge de 34 ans.

Le Dr Niall a poursuivi en expliquant qu’à la même époque l’année dernière, Michelle était “dans un état physique épouvantable”.

« Je ne sais pas trop comment vous étiez encore en vie, dit-il.

Le chanteur s’est excusé auprès de Lorraine lors de l’émission ITV plus tôt ce mois-ci (Photo: ITV)

« Votre test de la fonction hépatique était terrible. Vous aviez une hépatite alcoolique, vous alliez vers la cirrhose, c’est définitif. Et l’une des enzymes que nous avons mesurées, la gamma GT, devrait être d’environ 50. La vôtre était de 2 053.’

La psychiatre a également expliqué comment Michelle luttait mentalement, car elle se sentait “coupable, honteuse, déprimée” et subissait des “coups de mémoire”, dont elle a dit qu’elle n’avait “aucun souvenir”.

Michelle a récemment partagé une photo côte à côte sur les réseaux sociaux montrant à quoi elle ressemblait il y a 20 semaines par rapport à aujourd’hui pour montrer à quel point elle a progressé.

Dans sa légende, elle a écrit : ” Cette photo n’est pas pour choquer, c’était ma réalité ! Il y a 20 semaines, c’était moi – Ruiné – le système immunitaire s’arrêtait. Le deuxième c’est moi aujourd’hui – Sauvé – fort heureux en bonne santé

“C’est la Journée nationale des sobres et cela nous encourage à célébrer la vie sobre et à sensibiliser à la toxicomanie.”

Lorraine est diffusée en semaine à 9h sur ITV.

