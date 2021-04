Le médecin légiste dit que la maladie cardiaque de George Floyd, la consommation de drogues ont contribué à sa mort ⋆ .

Un médecin témoignant dans le procès de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin a déclaré que la consommation de drogue de George Floyd et les problèmes de santé sous-jacents avaient tous deux contribué à sa mort l’été dernier lors d’une altercation avec Chauvin et d’autres policiers municipaux.

Le médecin légiste en chef du comté de Hennepin, le Dr Andrew Baker, a déclaré que la «grave maladie cardiaque» de Floyd ainsi que sa «toxicologie» avaient contribué à sa mort lorsque Chauvin s’était agenouillé sur son cou pendant près de 10 minutes. Floyd avait été appréhendé après avoir apparemment tenté de faire passer un faux billet de 20 dollars et aurait résisté à son arrestation.

“Il a un cœur qui a déjà besoin de plus d’oxygène qu’un cœur normal en raison de sa taille”, a déclaré Baker au cours du procès, arguant que “la contention sous-durale et la compression du cou étaient juste plus que ce que M. Floyd pouvait supporter.”

«C’est le stress de cette interaction qui l’a fait basculer, compte tenu de sa maladie cardiaque sous-jacente et de sa toxicologie», a-t-il ajouté au cours de l’essai.

Il a été découvert que Floyd avait des quantités importantes de fentanyl narcotique dans son système après sa mort et qu’il avait aussi apparemment ingéré des méthamphétamines à un moment donné avant l’incident.

Lien source