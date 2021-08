“Le médecin m’a dit que mon cœur s’était arrêté de battre”

Corey Anderson Il est l’un des noms les plus respectés de l’UFC. Habitué à affronter les combattants les plus coriaces, le combattant américain a subi peut-être sa plus sévère défaite le 15 février, lorsqu’il est tombé par KO au premier round contre le Polonais. Jan Blachowitz. Ce que je ne savais pas, c’est que le pire était encore à venir.

Anderson lui-même a expliqué sur son Instagram le cauchemar qui a suivi ce combat et la leçon de vie qu’il a apprise après des mois de souffrance et avec sa vie qui ne tient qu’à un fil.

“Cela a été un long chemin MAIS néanmoins, nous sommes déjà de retour!”, A commencé Corey. «Le 21 février, après mon dernier combat, je me suis évanoui et je me suis effondré en me frappant le visage sur une route de gravier après avoir exploré des terres pendant des heures. Je me suis retrouvé aux urgences pendant 5 jours en passant de nombreux tests et analyses de sang pour savoir ce qui s’était passé. J’ai vu une longue liste de médecins différents, tous sauf un m’ont dit que j’avais eu une commotion cérébrale majeure et un manque de nourriture et d’eau après avoir marché dans les bois pendant des heures. Un médecin m’a dit que c’était mon cœur… que mon cœur s’était arrêté de battre et que ça pouvait se reproduire, mais la prochaine fois dans un combat ! », poursuit la narration de Corey.

« Instantanément, le visage de ma femme a changé et mes émotions aussi. Je me suis fâché contre les médecins parce que j’avais peur intérieurement. Je ferais de nombreux voyages à l’hôpital de NYU pour rencontrer plusieurs spécialistes différents pour de nombreux autres tests et subirais deux procédures cardiaques ambulatoires très douloureuses pour trouver plus de preuves pour aller avec ce qu’un médecin a souligné. Il avait complètement arrêté ma carrière de combattant jusqu’à ce qu’il soit clair que mon cœur était en bonne santé pour concourir. Et depuis lundi soir dernier, j’ai quitté l’hôpital pour la dernière fois après la dernière intervention, avec une note en main, et le médecin m’a dit : ‘Félicitations M. Anderson, je peux vous laisser frapper à nouveau les gens !’ », poursuit Anderson.

“Il m’a fallu que mon fils soit assis là à me regarder dans le lit d’hôpital pour réaliser qu’il y a une vraie vie après les combats et que je veux être ici pour en profiter.”

Après un espace, le combattant considère qu’« après mon combat, la commission/les médecins n’ont pas fait ce qu’il fallait après le bilan post-combat et j’ai repris une vie normale. Et j’ai payé le prix fort ! Ce tourbillon de 5 mois a mis BEAUCOUP de choses en perspective et en tant que combattant vétéran, il n’a combattu dans le passé qu’avec des abandons imprudents, ne se souciant pas du repos et de la santé mentale tant qu’il peut continuer à se battre. Je conseille aux autres combattants de surveiller votre santé si vous avez reçu de gros coups à la tête lors d’un entraînement au combat, prenez le temps de récupération approprié. Il m’a fallu que mon fils soit assis là à me regarder dans le lit d’hôpital pour me rendre compte qu’il y a une vraie vie après les combats et que je veux être ici pour en profiter. Combattez intelligemment, entraînez-vous intelligemment, mais récupérez et reposez-vous plus intelligemment ! Utilisez votre tête pendant que vous avez encore le cerveau pour le faire », a déclaré Corey Anderson avant d’adresser ses remerciements.