Le médecin qui a aidé Christian Eriksen, Valentin Velikov, blessé lors d’un match de Ligue bulgare

21/12/2021 à 18:47 CET

Le médecin de Ludogorets Razgrad, Valentin Velikov, a été blessé lors du match de la Ligue bulgare qui a opposé les champions de la ligue au CSKA Sofia. Le médecin qui a aidé Christian Eriksen lors du match contre la Finlande lors du dernier Championnat d’Europe s’est blessé à la cuisse à cause d’un pétard lancé des tribunes par les supporters de l’équipe rivale.

Deux autres membres du club, dont l’attaquant Ilker Budinov, ils ont également été blessés. Heureusement, l’incident n’a mis en danger la santé d’aucune des personnes touchées. Cependant, Ludogorets a condamné l’incident sur les réseaux sociaux.

« À la suite de jets de pétards et de morceaux de béton tranchants sur le banc des Ludogorets, tous les trois ont été blessés et il est heureux que l’incident se soit terminé avec seulement des blessés. sans conséquences graves pour la santé et la vie des trois. Nous pensons que les stades de football sont un endroit où les fans devraient être pour s’amuser, et non pour essayer de mutiler et de blesser l’équipe adverse et son équipe technique. », lit le communiqué de l’entité bulgare sur Facebook.

Valentin Velikov était l’un des héros anonymes qui ont sauvé la vie de Christian Eriksen grâce à l’action rapide des professionnels de la santé lors de l’effondrement cardiaque du milieu de terrain lors du dernier Euro 2020. Selon les médias locaux, Le médecin de Ludogorets se remet de blessures subies à la maison.

Le CSKA de Sofia, sanctionné par les faits

Après la condamnation des événements par Ludogorets, principale victime de l’incident, l’Union bulgare de football a annoncé une sanction CSKA Sofia car ils devraient jouer le prochain match à huis clos. Le club qui a accueilli le match contre Ludogorets devra également faire face à une amende financière de 20 400 euros. par l’utilisation de torches et de pièces pyrotechniques, en plus du lancement de pétards et d’objets, et des chansons offensantes des fans. Toutes ces pratiques sont interdites.

Dans la section sportive, le CSKA s’est imposé 1-0 et a réduit l’écart avec le leader, Ludogorets lui-même, champion ces dix dernières années, qui mène désormais la première division bulgare avec deux points d’avance sur le CSKA.