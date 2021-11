Le MediaTek Dimensity 9000 a fière allure sur le papier, mais il en faut plus pour être le meilleur

MediaTek tire largement parti de sa nouvelle position de fabricant de puces dominant avec l’annonce du nouveau Dimensity 9000. C’est une excellente nouvelle en raison de l’apparence et du fonctionnement du marché des puces pour appareils mobiles – une entreprise doit vendre de bonnes puces qui alimentent les appareils que nous voulez utiliser pour que nous nous soucions vraiment. Malheureusement, c’est un endroit où MediaTek a eu du mal.

Sur le papier, la nouvelle puce TSMC 4N possède des caractéristiques étonnantes. En termes de performances multicœurs et GPU, il égale les offres d’Apple. En ce qui concerne les capacités NPU et ML, il bat le Tensor de Google. En termes de puissance et d’efficacité brutes, il efface tout ce que nous avons vu de Qualcomm et Samsung. Alors que tout le monde s’attendait à voir de gros gains de la gamme actuelle de MediaTek, personne ne s’y attendait.

Jusqu’à ce que nous le voyions en action, des diapositives avec des mots comme premier, meilleur et le plus rapide sont tout ce que nous avons. Supposons que toutes les affirmations soient valides et que le Dimensity 9000 soit aussi bon que MediaTek le prétend. Est-ce la dernière mesure du « succès » qui met MediaTek sur un pied d’égalité avec Qualcomm et Samsung en ce qui concerne la puce qui alimente les meilleurs téléphones Android ? Pas vraiment.

Il y a quelques autres choses que la dimension devra réaliser si MediaTek veut devenir un véritable leader dans le monde des puces pour appareils mobiles.

Soutien

J’ai l’impression d’essayer de battre un disque rayé. Pourtant, l’assistance à court et à long terme est la chose la plus importante qu’un fabricant de composants puisse offrir. C’est encore plus important lorsque vous parlez d’un composant comme le SoC, qui alimente tout ce qu’un appareil est capable de faire.

Nous méritons des téléphones qui sont pris en charge aussi longtemps que les pièces dureront.

Tout le monde aime comparer les choses à l’industrie automobile, alors faisons exactement cela. Voulez-vous acheter une nouvelle voiture de General Motors sachant que l’entreprise est incapable de fournir un support technique et un service client pendant plus de quelques années, car elle n’a aucun contrôle sur les pièces qu’elle a utilisées pour en construire une ? Parce que c’est exactement comme ça que votre smartphone fonctionne en matière d’assistance.

Certains des téléphones les plus populaires en Amérique du Nord sont construits par Samsung mais alimentés par Qualcomm. Samsung ne peut offrir un support logiciel de base que parce que Qualcomm le lui fournit. Une fois le contrat de support entre Qualcomm et Samsung expiré, la capacité de Samsung à corriger les défauts ou à fournir des mises à jour significatives est considérablement réduite.

Un produit coûteux comme un smartphone à 1 000 $ doit être correctement pris en charge pour la durée de vie physique des pièces utilisées pour le construire. Bien sûr, aucune entreprise ne propose cela (même pas Apple) car ces entreprises veulent que vous achetiez de nouveaux produits. Mais ils veulent aussi que vous soyez des clients satisfaits, donc un juste milieu est nécessaire. MediaTek pourrait proposer de prolonger la période de support pour la ligne Dimensity, ce qui signifierait beaucoup pour les consommateurs.

Conformité

Une partie de la construction d’un excellent produit consiste à se conformer aux accords de licence, et MediaTek a toujours été un fervent partisan de traîner les pieds ici.

Une puce de smartphone ne fait rien sans prise en charge du micrologiciel, de la prise en charge des pilotes ou de la documentation. Les entreprises qui dépensent des sommes absurdes en R&D détestent être conformes dans ces domaines, car cela semble être un moyen de révéler les secrets du fonctionnement d’un produit. Ce n’est vraiment pas le cas – je ne pourrai pas construire un clone de Dimensity 9000 dans mon atelier car MediaTek est conforme à la GPL et Qualcomm sait déjà comment cela fonctionne.

Construit le. Documentez-le. Partagez-le.

Le non-respect des exigences en matière de licence pose cependant de réels problèmes. Imaginez qu’une entreprise crée un gadget qui se branche sur votre téléphone et que vous le vouliez vraiment, pour découvrir une fois que vous l’avez acheté qu’il ne fonctionne pas avec votre téléphone. Ou imaginez si Google présentait une nouvelle fonctionnalité étonnante puis déclarait qu’elle fonctionnait sur tous les téléphones, à l’exception du modèle que vous possédez. Ces deux choses peuvent arriver parce qu’une entreprise ne se conforme pas et ne documente pas correctement.

Il est facile de dire que cela ne compte que pour les nerds qui souhaitent installer un logiciel personnalisé sur leurs téléphones Android, mais ce n’est tout simplement pas vrai. MediaTek pourrait faire volte-face et se conformer de manière proactive, ce qui pourrait avoir un effet d’entraînement. En fin de compte, la plupart des utilisateurs sauront seulement que le modèle de téléphone XYZ est vraiment bon parce que tant de choses fonctionnent et qu’il obtient tellement de nouvelles fonctionnalités.

Garder l’élan

Si tout ce que MediaTek nous dit sur le Dimensity 9000 est vrai, cela ne peut pas être unique.

Le Dimensity 9001 doit être meilleur que le Dimensity 9000 de manière significative.

Nous nous attendons à entendre parler de nouveautés de Qualcomm bientôt. Samsung continuera également à développer de meilleurs produits. Nous savons que les deux sociétés continueront d’affiner et d’améliorer leurs puces pour smartphones, car elles l’ont toujours fait. Ou du moins tenté de le faire – essayer et échouer vaut mieux que ne pas essayer du tout.

Le Dimensity 9001 doit être meilleur que le Dimensity 9000 de manière significative. Les pipelines de FAI ultra-rapides doivent être plus rapides. L’efficacité du processeur doit continuer à s’améliorer. Le GPU doit continuer à offrir des fonctionnalités plus nombreuses et de meilleure qualité. Montrer un produit comme le Dimensity 9000 est génial, mais cela signifie également que vous devrez travailler encore plus dur pour la prochaine itération.

Jusqu’à présent, MediaTek est sur la bonne voie ici, et chaque année, nous voyons la ligne Dimensity s’améliorer de plus en plus. C’est pourquoi la part de marché de l’entreprise est si élevée. Une fois que vous atteignez le sommet, vous ne pouvez pas vous permettre de vous reposer.

Montre moi l’argent

L’un des plus gros problèmes de MediaTek est qu’il ne peut pas gagner du terrain en Amérique du Nord. Les clients en Chine, en Inde ou dans l’UE peuvent savoir à quel point un appareil alimenté par MediaTek est bon ou mauvais, mais la vraie formule pour devenir « le meilleur » est d’offrir vos produits à tous ceux qui le souhaitent. Demandez simplement à Google à ce sujet.

Vendre votre produit partout est la clé du succès. Demandez simplement à Google.

Ironiquement, il s’agit probablement d’un problème car MediaTek n’a jamais été en mesure de définir les autres principes fondamentaux. Par exemple, il y a 10 ans, personne n’aurait voulu un téléphone alimenté par une puce MediaTek parce que Samsung et Qualcomm ont construit des produits bien meilleurs. En 2021, MediaTek nous a peut-être montré le meilleur produit, mais il ne peut échapper au passé.

MediaTek doit lutter contre cela en devenant agressif. Courtisez les Samsung du monde entier et concluez des accords difficiles à refuser. Ensuite, si vous croyez en votre produit autant que vous voudriez que nous le croyions, montrez-le à nous tous, peu importe ce qu’il faut.

Je ne sais pas si MediaTek peut gagner dans une guerre des puces. Qualcomm et Samsung sont d’énormes acteurs qui n’abandonneront jamais, et nous ne devrions pas non plus vouloir qu’ils abandonnent jamais. Mais je sais que s’il y a eu un moment pour essayer de revendiquer le titre de meilleur, c’est maintenant si vous êtes MediaTek. 2022 sera là avant que nous le sachions, tout comme les nouveaux téléphones avec de nouvelles puces.