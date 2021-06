Le médicament 2DG de DRDO-DRL pour le traitement COVID-19 est retardé

Lors de la flambée des cas, il a été demandé à ceux qui cherchaient le médicament miracle de se mettre en contact avec DRL qui envoyait directement aux hôpitaux sur présentation des prescriptions. (Source de la photo : IE)

Attendez que le 2-désoxy-D-glucose (2-DG) puisse s’allonger. Ce médicament thérapeutique anti-COVID-19 2-désoxy-D-glucose (2-DG) était censé être disponible dans le commerce à la mi-juin, cependant, les laboratoires du Dr Reddy (DRL), Hyderabad, n’ont pas encore de date définitive pour cela.

Quand sera-t-il disponible dans le commerce ?

Dans une réponse par e-mail à la requête de Financial Express Online, le porte-parole de la société DRL déclare : « Dr Reddy’s n’a pas encore annoncé le lancement commercial du 2-DG. Nous continuerons à partager les mises à jour dès qu’elles seront disponibles.

Partageant davantage sur le traitement indigène très attendu pour COVID-19, le porte-parole de la société ajoute : « Le 2-DG est un médicament antiviral oral qui ne peut être administré que sur ordonnance aux patients hospitalisés COVID-19 modérés à sévères en tant que thérapie complémentaire (d’appoint). , parallèlement à la norme de soins existante. Les détails des essais cliniques et de l’approbation d’utilisation d’urgence ont été publiés par le DRDO (Defence Research and Development Organisation) le 8 mai 2021. »

Rôle du DRL

Le 2-DG a, selon DRDO, été développé conjointement par l’Institut de médecine nucléaire et des sciences connexes (INMAS) et les laboratoires du Dr Reddy (DRL), Hyderabad.

Ce médicament a été officiellement publié par le ministre de la Défense Rajnath Singh le mois dernier.

Lors de la flambée des cas positifs au COVID-19, le 25 mai 2021, dans une réponse par e-mail à une question sur la disponibilité du médicament miracle, le porte-parole de la société DRL avait déclaré : « lancement commercial et fourniture de 2DG aux principaux pouvoirs publics et privés. les hôpitaux devraient commencer à la mi-juin.

Des informations similaires ont également été partagées sur les plateformes de médias sociaux.

Comme indiqué précédemment, le porte-parole officiel du Dr Reddy’s avait mentionné dans un courriel que « le 2-DG est un médicament oral. Et cela doit être administré sur ordonnance aux patients hospitalisés COVID-19 modérés à sévères. Ce sera en plus de la norme de soins existante. »

Disponibilité en pharmacie

Lors de la flambée des cas, il a été demandé à ceux qui cherchaient le médicament miracle de se mettre en contact avec DRL qui envoyait directement aux hôpitaux sur présentation des prescriptions.

Une fois que le médicament sera disponible dans le commerce, il sera fourni aux hôpitaux.

Sera-t-il disponible OTC et prix?

Il n’y a aucune clarté à ce sujet jusqu’à présent. Le porte-parole de DRL avait déclaré à Financial Express Online que le prix serait abordable et accessible au plus grand nombre de patients possible.

Débat sur l’efficacité

Un responsable de DRDO a déclaré à Financial Express Online que DRL était le partenaire de développement avec DRDO dans l’étude sur les patients COVID-19. DRL est un partenaire industriel de longue date de DRDO pour les applications cliniques 2-DG depuis 2004.

Ce médicament a terminé avec succès les essais cliniques de phase 3 pour la radiothérapie des patients atteints de tumeurs cérébrales.

Comme indiqué précédemment, aucun autre institut n’a été impliqué dans les essais de ce médicament.

L’histoire jusqu’ici …

Le communiqué officiel publié par le ministère de la Défense le 8 mai 2021, a indiqué que les essais du médicament avaient commencé en avril dernier lors de la première vague de la pandémie mondiale.

Dans un communiqué publié par le ministère de la Défense (8 mai 2021), ce médicament a été développé et produit conjointement par DRDO et DRL.

Le communiqué indique que le médicament a fait l’objet d’essais cliniques, au cours desquels les scientifiques de l’INMAS ont mené des expériences avec l’aide du Centre de biologie cellulaire et moléculaire basé à Hyderabad. Et les résultats ont indiqué qu’il y avait une récupération plus rapide des patients hospitalisés et que cela réduisait également la dépendance à l’oxygène supplémentaire.

