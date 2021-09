in

L’OMS estime qu’une personne sur cinq dans le monde peut être infectée par une fièvre virale et une maladie à transmission vectorielle au plus fort de la saison en un an.

Par Rahul Chhabra

Alors que le Premier ministre Narendra Modi dirige le combat de l’Inde pour prévenir la «troisième vague» de coronavirus, le spectre de la grippe, de la fièvre virale et de la dengue a commencé à planer sur le pays. Mais les experts en ayurveda affirment que la poussée saisonnière des infections peut être contrée par des médicaments à base de plantes stimulant l’immunité comme le Fifatrol qui accélèrent la récupération et renforcent l’immunité du patient.

Le professeur KN Dwivedi, expert en ayurveda de l’Université hindoue de Banaras (BHU), a déclaré que même si le virus n’a pas encore de remède, dans l’ayurveda, certaines herbes et formulations peuvent empêcher la progression des infections dues à la grippe saisonnière et aux moustiques et les éliminer progressivement.

Le professeur Dwivedi a souligné que le Fifatrol, une formulation de préparations à base d’herbes et de minéraux renforçant l’immunité comme

guduchi, daruharidra, apamarga, chirayata, karanja, kutaki, tulsi, godanti (bhasam), mrityunjaya rasa, tribhuvana kriti rasa et sanjivani vati, a été trouvé pour aider à combattre l’infection, la grippe

et froid.

Le médicament à base de plantes Fifatrol, développé par AIMIL Pharma, est recommandé par les experts en ayurvéda même aux patients infectés par la dengue et la grippe virale. Plus tôt, lors d’un essai sur des patients atteints de dengue à l’AIIMS, à Bhopal, il a été constaté que le médicament avait considérablement augmenté le nombre de plaquettes.

Le professeur Dwivedi a déclaré qu’il existe quatre types de dengue – les sérotypes 1 à 4 – en jeu. La prévalence du sérotype 2 a augmenté très rapidement dans tous les États, a-t-il ajouté. C’est plus grave que les autres types de dengue. Dans les infections de dengue de sérotype 2, les plaquettes chutent rapidement et la réponse immunitaire du corps est hyperactive, ce qui entraîne une tempête de cytokines qui peut endommager les organes. Cette variante de la dengue a également un impact sur les reins.

“Ce médicament (Fifatrol) enrichi de préparations à base d’herbes et de minéraux améliorant le système immunitaire peut combattre les bactéries, les virus et les allergènes et procure un soulagement rapide de la congestion nasale, des maux de gorge, des courbatures et des maux de tête”, a déclaré Dwivedi. Le médicament à base de plantes figure également parmi près de 200 technologies et activités de recherche évaluées par des experts dans un recueil de lutte contre le coronavirus compilé par la National Research Development Corporation.

La formulation à base de plantes offre un système immunitaire amélioré pour lutter contre les infections virales, bactériennes et autres, normalise l’augmentation de la température corporelle, accélère la récupération et atténue les symptômes associés comme le rhume, la grippe et la congestion, a ajouté Sanchit Sharma, directeur exécutif d’AIMIL Pharma.

