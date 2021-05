Le médicament anti-Covid de DRDO sera utilisé dans les hôpitaux AIIMS, DRDO et des forces armées

Le gouvernement a affirmé que ce médicament était une «nouvelle lueur d’espoir» pour les patients qui ont besoin d’un traitement pour le nouveau coronavirus.

Le médicament anti-Covid 2-désoxy-D-glucose (2-DG) lancé par DRDO lundi sera utilisé de manière limitée pour le moment. Les premier et deuxième lots du médicament devraient être fournis et utilisés dans certains hôpitaux. Selon une déclaration du président du DRDO, le Dr G Satheesh Reddy, en fonction du besoin de ce médicament, le 2-DG sera utilisé dans l’AIIMS, les hôpitaux DRDO et les hôpitaux des forces armées pour le moment. Tous les autres hôpitaux peuvent avoir accès au médicament à partir de juin, a déclaré l’agence de presse ANI citant Reddy.

Il est à noter que le premier lot de ce médicament oral anti-Covid a été déployé pour une utilisation alors que le contrôleur général des médicaments de l’Inde (DGCI) donne un signe de tête pour l’utilisation d’urgence. Cela sera utilisé comme traitement d’appoint dans les cas où l’état du patient est modéré à sévère. Le gouvernement a affirmé que ce médicament était une «nouvelle lueur d’espoir» pour les patients qui ont besoin d’un traitement pour le nouveau coronavirus.

Lors du lancement de ce médicament, le ministre de la Santé de l’Union, le Dr Harsh Vardhan, a déclaré que, grâce au soutien de DRDO, la 2DG devrait réduire la dépendance à l’oxygène ainsi que le temps de récupération des patients souffrant d’une infection à Covid-19. Le déploiement des médicaments intervient à un moment où la dépendance à l’oxygène est élevée, des milliers de personnes ayant été admises dans des hôpitaux pour l’administration d’oxygène. De nombreuses personnes ont également emporté des bouteilles chez elles pour fournir un soutien en oxygène aux patients dont les niveaux de saturation en oxygène sont inférieurs à 90.

Le premier et le deuxième lot (de médicament anti-COVID 2-DG) seront utilisés de manière limitée. Il sera utilisé dans l’AIIMS, les hôpitaux des forces armées, les hôpitaux DRDO et tout autre besoin qui se présente. À partir de juin, il sera mis à la disposition de tous les hôpitaux: Dr G. Satheesh Reddy, président, DRDO pic.twitter.com/VCK2GGVCFp – ANI (@ANI) 17 mai 2021

Pendant ce temps, le 2-DG est un médicament qui se présente sous forme de poudre. On peut simplement ouvrir le sachet et prendre le médicament par voie orale en le dissolvant dans l’eau. Selon le gouvernement, lors de la cartographie de l’efficacité de ce médicament, il a été constaté que les symptômes chez les patients traités par 2-DG étaient guéris plus rapidement que «la norme de soins (SoC) sur divers points finaux».

