Le médicament anti-COVID développé par DRDO pour une utilisation d’urgence est approuvé

Une application thérapeutique anti-COVID-19 du médicament 2-désoxy-D-glucose (2-DG) a été développée par l’Institut de médecine nucléaire et des sciences connexes (INMAS).

INMAS, une organisation de recherche et de développement pour la défense (DRDO), a développé avec le Dr Reddy’s Laboratories (DRL) Hyderabad ce médicament, qui a déjà fait l’objet d’essais cliniques, dans lesquels cette molécule aide à une récupération plus rapide des patients hospitalisés. Et cela contribue également à réduire la dépendance à l’oxygène supplémentaire. L’initiative visant à développer l’application anti-thérapeutique du 2-DG a été lancée après l’appel du Premier ministre Narendra Modi.

Selon un communiqué officiel publié par le ministère de la Défense samedi 8 mai 2021, un grand nombre de patients traités par 2-DG ont montré une conversion RT-PCR négative chez les patients COVID.

Quand le processus a-t-il commencé?

Il a commencé l’année dernière en avril lors de la première vague de la pandémie. Les scientifiques de l’INMAS ont mené des expériences dans les laboratoires avec l’aide du Centre de biologie cellulaire et moléculaire (CCMB), Hyderabad.

Au cours des expériences, il a été découvert que la molécule fonctionnait efficacement contre le virus SRAS-CoV-2. Et, aussi, inhibe la croissance virale.

En mai 2020, sur la base des résultats expérimentaux, le Drugs Controller General of India (DCGI) Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) a autorisé l’essai clinique de phase II du 2-DG chez des patients COVID-19.

Avec son partenaire industriel DRL, Hyderabad, INMAS-DRDO a commencé les essais cliniques. Ces tests ont été effectués pour tester la sécurité et l’efficacité du médicament sur les patients.

Essais de phase II

Cette phase comprenait une gamme de doses et a été menée entre mai et octobre 2020. Et, ce médicament s’est avéré sûr, et il y avait une amélioration dans la récupération des patients.

La déclaration du ministère de la Défense indique que la phase II (a) a été menée dans six hôpitaux et que l’essai clinique de phase II (b) (dosage des doses) a été mené dans 11 hôpitaux à travers le pays. Et, dans l’essai de phase II, 110 patients ont été impliqués.

Tendances d’efficacité

Tous les patients qui ont été traités avec cela ont montré une guérison symptomatique plus rapide par rapport au Standard of Care (SoC) sur divers critères d’évaluation.

En termes de temps médian pour atteindre la normalisation des paramètres de signes vitaux spécifiques par rapport au SoC, une tendance favorable a été observée (différence de 2,5 jours).

Les essais cliniques de phase III ont été autorisés en novembre dernier sur la base de ces résultats. Et 220 patients ont participé aux essais entre décembre 2020 et mars 2021 dans 27 hôpitaux COVID. Ces hôpitaux étaient situés à Delhi, Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Uttar Pradesh, Bengale occidental, Gujarat, Rajasthan et Tamil Nadu. Les données recueillies ont ensuite été présentées à la DCGI.

Les données détaillées des essais cliniques de phase III ont été présentées au DCGI.

Donnant des détails sur les résultats, la déclaration ajoute: «Dans le bras 2-DG, un grand nombre de patients se sont améliorés de manière symptomatique. Et, ils sont devenus libres de dépendance à l’oxygène supplémentaire (42% contre 31%) au jour 3. C’était en comparaison avec SoC, indiquant un soulagement précoce de l’oxygénothérapie / de la dépendance.

Chez les patients de plus de 65 ans, une tendance similaire a été observée. Et, plus tôt ce mois-ci, (1er mai 2021), la DCGI a donné une autorisation pour une «utilisation d’urgence» de ce médicament comme traitement d’appoint chez les patients atteints de COVID-19 modérés à sévères.

Puisqu’il s’agit d’une molécule générique et d’un analogue du glucose, celle-ci peut être facilement produite et mise à disposition en vrac dans le pays.

Forme du médicament

Il se présente sous forme de poudre dans un sachet et peut être pris par voie orale en se dissolvant dans l’eau.

Comment cela aide-t-il?

Selon DRDO, une fois qu’il entre dans le système, il s’accumule de manière sélective dans les cellules infectées par le virus et arrête la croissance du virus en arrêtant la production d’énergie et la synthèse virale.

Étant donné que dans la deuxième vague, les patients sont confrontés à une grave dépendance à l’oxygène, ce médicament aidera.

