Le médicament contre le ténia qui pourrait aussi attaquer le coronavirus

Un groupe de médicaments pour traiter le J’avais a inspiré un composé qui s’est avéré efficace contre le Covid-19 dans les études de laboratoire.

Ce médicament possible fait partie de molécules appelées salicylanilides, qui sont utilisés depuis des années contre certains virus.

En combinaison avec le niclosamideAujourd’hui, il est efficace chez les animaux et les humains pour lutter contre l’infection par le ténia.

Cependant, il a limites, car il peut être toxique et son absorption est principalement intestinale. Une serrure qui surmonte facilement ce nouveau composé.

La recherche, menée par le Scripps Research Institute (États-Unis), a été publiée dans la revue ACS Infectious Disease.

Double efficacité : antivirale et anti-inflammatoire

La salicylanilide Modified était l’un des 60 antiviraux étudiés dans ce laboratoire il y a des années pour lutter contre une autre infection.

Dans ce cas, il s’agissait d’une bactérie appelée Clostridioides difficile, provoquant des épidémies de maladies diarrhéiques résistantes aux médicaments dans les établissements de santé du monde entier.

Avec l’arrivée de SRAS-CoV-2, l’équipe Scripps Research a commencé à analyser cette collection pour aider à lutter contre la pandémie.

Ils ont d’abord enquêté sur cellules avec la collaboration de l’Université du Texas. Plus tard, après avoir vu des résultats prometteurs, les études ont été menées dans rongeurs.

Ce composé, appelé “No. 11”, diffère des médicaments commerciaux contre le ténia par sa capacité à traverser l’intestin et à être 80% absorbé dans la circulation sanguine.

Ainsi, des expériences ont montré qu’il agit correctement comme antiviral et comme médicament anti-inflammatoire.

Ce médicament a empêché le SARS-CoV-2 de déposer son matériel génétique dans les cellules infectées, un processus connu sous le nom d’endocytose.

Dans cette phase, le virus produit une couche de lipides autour des gènes viraux. Lorsque cette couche se dissout dans le cellule infectée le virus est facilement répliqué.

De cette façon, le médicament à l’étude empêche la dissolution de cet emballage. bloquant ainsi la fabrication de nouvelles particules virales.

De plus, comme il agit au sein des cellules et non sur les pointes virales, il ça marcherait dans les nouvelles variantes comme delta et lambda.

En revanche, le n°11 a calmer l’inflammation chez les souris qu’ils ont utilisées dans la recherche.

Selon les experts, cela pourrait être important pour traiter la détresse respiratoire aiguë associés aux infections au Covid-19.

Spécifique, Interleukine réduite 6 niveaux, une protéine qui est un facteur clé de l’inflammation qui apparaît généralement dans les stades avancés de Covid-19.

Les auteurs de l’étude soulignent l’importance de trouver des médicaments efficaces contre le coronavirus “puisque les nouvelles variantes hautement infectieuses provoquent de nouvelles vagues de maladies et de décès dans le monde”.

D’autres médicaments prometteurs

En plus des experts de Scripps Research, il existe plusieurs équipes médicales qui, depuis le début de la pandémie, ont tenté d’atteindre un médicament efficace contre le Covid-19.

Parmi eux le Centre médical Sourasky de Tel-Aviv et de ses médicament de phase II qui parvient déjà à guérir 90 % des patients dans un état modéré ou sévère.

Il s’agit de la protéine D24, qui est naturellement présent dans le corps. Avec elle, ils cherchent à réguler le mécanisme responsable de la tempête de cytokines.

Ce processus est associé aux pires cas de Covid-19 où le système commence à attaquer les cellules saines du poumons.

Bien que le médicament soit encore en phase expérimentale et que l’équipe appelle à la prudence, les résultats sont déjà prometteur.

Un autre traitement est PF-07321332 de Pfizer basé sur inhibiteurs de protéase. Ce type de médicament agit en arrêtant les enzymes dont un agent pathogène a besoin pour se répliquer dans les cellules humaines.

Les résultats des tests de laboratoire sont optimiste et l’une des grandes nouveautés est qu’il est géré par oralement.

Cela permettrait à votre utilisation en dehors des hôpitaux et la congestion à laquelle sont actuellement soumis les centres de santé serait évitée.