Le médicament Covid 2-DG de DRDO devrait être sur le marché en juin, selon DRL

Lundi, le premier lot du médicament complémentaire anti-COVID de thérapie COVID, le 2-désoxy-D-glucose (2-DG), a été officiellement publié par le ministre de la Défense Rajnath Singh. Comme indiqué précédemment, cette application thérapeutique anti-COVID-19 du médicament 2-désoxy-D-glucose (2-DG) a été développée conjointement par l’Institut de médecine nucléaire et des sciences connexes (INMAS), l’Organisation de recherche et de développement pour la défense ( DRDO) et Dr Reddy’s Laboratories (DRL), Hyderabad.

Répondant aux questions de Financial Express Online, le porte-parole officiel du Dr Reddy’s dans un e-mail a confirmé: «Le 2-DG est un médicament oral à administrer sur ordonnance aux patients hospitalisés atteints de COVID-19 modérés à sévères avec les normes de soins existantes.»

Quand sera-t-il disponible dans les pharmacies indiennes?

«Nous prévoyons le lancement commercial du médicament en juin et prévoyons de le fournir aux hôpitaux», a déclaré le porte-parole du Dr Reddy.

Quel sera le prix?

«Nous partagerons bientôt une mise à jour sur le prix. Le prix est déterminé en vue de le rendre accessible et abordable pour le plus de patients possible. »

Qu’a dit le ministre de la Défense lors du lancement?

Ce médicament devrait aider les patients atteints de COVID à récupérer plus rapidement et moins dépendant de l’oxygène.

Dans son discours, le ministre a décrit le médicament 2-DG comme une nouvelle lueur d’espoir en cette période difficile. Le ministre a exprimé sa confiance que le médicament jouera un rôle crucial dans la victoire de la lutte contre le COVID-19. Selon lui, le développement et la production du médicament est le meilleur exemple de partenariat public-privé, pour aider le pays en ces temps difficiles.

Il a également annoncé qu’il honorerait personnellement les scientifiques qui ont joué un rôle essentiel dans le développement du médicament, car ils méritent d’être félicités pour cette réalisation.

Situation de l’approvisionnement en oxygène dans le pays

L’approvisionnement en oxygène dans le pays a été considérablement augmenté à plus de 9 500 tonnes métriques (MT) par jour, contre environ 4 700 tonnes au début du mois de mai.

Le ministre dans un communiqué officiel publié par le ministère de la Défense (MoD) le lundi 12 2021 a déclaré que la situation était surveillée régulièrement. Ajoutant: «Des mesures efficaces ont été prises pour répondre aux besoins d’approvisionnement en oxygène, de médicaments et de lits de soins intensifs dans les hôpitaux à travers le pays. Cela se fait grâce aux efforts collectifs des différents ministères et départements. »

Le ministre a également souligné dans son discours le rôle majeur joué par les forces armées dans la gestion de la flambée des cas de COVID, en particulier l’IAF et la marine travaillant 24 heures sur 24 dans le transport de concentrateurs, de pétroliers à oxygène, de conteneurs et d’autres équipements médicaux critiques de l’intérieur de la pays et à l’étranger.

Il a évoqué l’état de préparation des forces armées, affirmant que bien qu’elles soutiennent l’administration civile dans la lutte contre la deuxième vague COVID-19, elles n’ont pas baissé la garde.

Dans la déclaration du ministère de la Défense, le président du DRL Kallam Satish Reddy, sur le partenariat avec INMAS / DRDO dans le développement du 2-DG, l’a qualifié de réaffirmation des efforts de son entreprise pour lutter contre le COVID à travers une multitude de thérapies et de vaccins.

Qui était présent lors du lancement officiel?

Secrétaire du Département de la R&D de la Défense et Président du DRDO Dr G Satheesh Reddy; Le secrétaire (Santé et bien-être familial), le Dr Rajesh Bhushan, et le DG des services de santé, le Dr Sunil Kumar, ont assisté à l’événement. Outre le président, DRL, directeur, le Dr Rakesh Mishra du Centre de biologie cellulaire et moléculaire.

Le ministre de la Défense Rajnath Singh a remis au ministre de la Santé et du Bien-être de la famille, des Sciences et de la Technologie et des Sciences de la Terre le Dr Harsh Vardhan à New Delhi une boîte de médicament. Il a également été remis au directeur du All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), le Dr Randeep Guleria et au lieutenant-général Sunil Kant des services médicaux des forces armées (AFMS).

Et une plus grande partie de ce médicament sera partagée dans différents hôpitaux à travers le pays pour une utilisation d’urgence.

