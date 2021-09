Le médium : la revue Kotaku

Le Medium est coincé entre deux types de jeux vidéo. Cela ressemble à un retour aux titres d’horreur classiques et claustrophobes tels que Silent Hill et Resident Evil, mais cela ressemble également à un jeu effrayant plus moderne sans combat et axé sur la narration. Le résultat final est un jeu qui se sent au milieu de la route. C’est décevant, car il contient de bonnes idées et a une solide deuxième mi-temps. Mais une trop grande partie du jeu enterre ces points lumineux sous des étendues d’ennui.

(Cette critique a été initialement publiée le 27 janvier 2021. Avec la sortie de The Medium sur PS5, nous avons mis à jour et republié notre critique originale.)

Développé par Bloober Team, les spécialistes de l’horreur derrière Layers of Fear et le récent jeu Blair Witch, The Medium est quelque chose de différent. Là où ces jeux précédents étaient axés sur le jeu à la première personne, The Medium est un jeu à la troisième personne qui utilise des angles de caméra statiques, donnant au jeu une sensation rétro. En plus de ce sentiment, toute l’histoire du jeu se déroule en Pologne à la fin des années 90, lorsque les jeux d’horreur de survie classiques comme Silent Hill étaient populaires.

Dans The Medium, vous incarnez Marianne, une femme qui est également une médium, capable de se connecter et d’interagir avec les morts, leurs esprits et «l’autre côté». En fait, elle peut réellement traverser l’autre côté de la réalité, interagir directement avec les morts et les aider à avancer. C’est une partie importante du jeu, avec l’écran divisé en deux, car vous jouez à la fois dans le monde réel et dans le monde des esprits. En action, c’est impressionnant et c’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles ce jeu n’est jouable que sur les nouvelles Xbox Series X et S et non sur la Xbox One, car je suppose que le rendu de deux mondes à la fois prend une puissance supplémentaire que les machines plus anciennes pourraient manquer.

Certaines choses, comme cette balise énergétique, n’existent que dans un seul monde mais peuvent aider à résoudre des énigmes dans les deux. Capture d’écran : Bloober Team / Kotaku

Le jeu commence après la mort du père adoptif de Marianne. Elle reçoit un mystérieux appel téléphonique de quelqu’un à Newa, un pavillon de vacances abandonné géré par le gouvernement. Une fois arrivée, il devient clair que cet endroit cache de sombres secrets et beaucoup de souffrance. Rapidement, en utilisant vos pouvoirs, vous vous liez d’amitié avec une jeune fille qui s’appelle Tristesse et qui vous aide à vous guider dans Newa, au fur et à mesure que vous rencontrez d’autres esprits et personnages plus méchants. En cours de route, une entité dangereuse connue uniquement sous le nom de La créature vous traque, à la fois dans le monde des esprits et dans le monde réel. Pour arrêter ce monstre mortel et aider Sadness à avancer, vous devrez découvrir tous les secrets profonds et sombres de Newa et affronter votre propre passé. Cela implique beaucoup de puzzles de porte et de clé.

L’histoire de The Medium met du temps à arriver quelque part, avec une première moitié remplie de flou, de clichés. Mais une fois que la créature a commencé à apparaître davantage et que j’ai entendu parler de Tristesse et de sa famille, l’histoire de The Medium m’a accroché. Puis la fin, qui semble précipitée, a ramené ma déception, car elle se termine de manière trop vague. Huer! Ne me faites pas me soucier de vos personnages, de votre monde et de votre histoire uniquement pour débrancher la prise à la dernière minute et me laisser en suspens.

Avertissement mineur sur le spoiler/le contenu :

J’essaie de ne pas trop gâcher les jeux lorsque je les examine, mais je me sens obligé de mentionner qu’une partie du récit du jeu implique un pédophile et sa victime ainsi que l’histoire de cette personne. Leur lien avec l’histoire est impossible à ignorer et bien que le jeu ne partage jamais de détails ou d’images explicites, heureusement, il est toujours évoqué et mentionné à plusieurs reprises. Tout est dégoûtant et n’est malheureusement jamais complètement résolu. Considérez ceci comme un avertissement de contenu. Si la pédophilie, même des mentions ou des références mineures à celle-ci, est quelque chose que vous voulez éviter, et je ne vous en veux pas, The Medium est probablement un jeu que vous devriez sauter.

Fin des spoilers.

Pour arriver à une conclusion insatisfaisante, vous devrez jouer à travers de nombreuses zones vides et des énigmes basées sur des retours en arrière. Vous aimez chercher sans cesse des clés et des leviers ? Je l’espère, car c’est beaucoup de ce que vous faites dans ce jeu. Un autre problème est que la créature principale de The Medium est effrayante, mais est également la seule véritable menace de tout le jeu. Cette absence de menace, combinée à la conception simpliste du puzzle, rend le jeu trop ennuyeux. Il n’y a pas de zombies aléatoires ou de démons fantomatiques à combattre. Il n’y a essentiellement aucun combat du tout, en dehors de certaines zones où vous brûlez des mites fantômes avec de l’énergie spirituelle. Cela signifie que beaucoup de temps est passé à parcourir des niveaux plus grands que nécessaire, sans menace de mort ou d’échec, à essayer désespérément de trouver le petit objet nécessaire pour avancer. Souvent, tout sentiment de peur s’est rapidement transformé en frustration et en ennui alors que je cherchais dans des zones ressemblant à des labyrinthes à la recherche d’une valve ou d’un petit morceau de papier. Les caméras statiques n’aident pas, car je me suis souvent retrouvée perdue dans certaines zones lorsque la caméra a basculé sauvagement vers un nouvel angle ou ne s’est pas retournée assez tôt, alors j’ai regardé mon personnage sortir de l’écran.

Le moyen

DEVIS AU DOS DE LA BOÎTE

“Excusez-moi, monstre fantôme effrayant, je cherche une valve.”

TYPE DE JEU

Reality-Bending-Psychological-Horror

AIMÉ

Système de réalité fractionnée, seconde moitié de l’histoire, visuels

N’AIME PAS

Mauvais départ, fin ambiguë, énigmes ennuyeuses, retour en arrière et problèmes de performances

DATE DE SORTIE

28 janvier 2021

PLATEFORMES

Xbox Series X (joué), Xbox Series S, PS5, PC

La vraie grâce salvatrice pour The Medium et ses énigmes médiocres est l’utilisation du monde des esprits. C’est le gros crochet, et c’est vraiment cool et frais. Tout au long de The Medium, Marrianne se « divisera » occasionnellement entre deux royaumes. L’un est le monde réel ennuyeux, l’autre est une dimension étrange qui ressemble beaucoup à l’enfer tel qu’il est apparu dans le film de Keanu Reeves Constantine. Une Marrianne reste dans le monde réel tandis qu’une autre fantomatique explore, en même temps, le royaume des esprits.

Le système à deux mondes pimente ce qui aurait été des énigmes plus simples. Par exemple, dans le monde réel, il peut y avoir une porte verrouillée, mais dans le monde des esprits, c’est une entrée ouverte. Ainsi, vous pouvez temporairement quitter votre corps et vous promener comme un simple esprit, débloquant potentiellement un nouveau chemin ou obtenir un objet dont vous aviez besoin du monde des esprits vers le monde réel. D’autres fois, vous devrez trouver quelque chose dans le monde réel pour déverrouiller un chemin ou un objet dans le monde des esprits.

La créature est invisible dans le monde réel, mais toujours pas difficile à éviter. Capture d’écran : Bloober Team / Kotaku

Malheureusement, je n’ai jamais eu l’impression que le jeu tirait vraiment parti de son système à deux réalités. Il n’y a pas de grand niveau final qui teste toutes vos connaissances et compétences du monde des esprits. Et c’est peut-être parce qu’en dehors de quelques cas où vous utilisez votre moi spirituel pour tirer de l’énergie ou brûler des mites, il n’y a pas grand-chose d’autre à faire dans le jeu. Vous vous promenez, vous ramassez des trucs, vous lisez des notes et dans quelques petits cas, vous obtenez des cinématiques à travers les yeux de quelqu’un d’autre. Cette simplicité, associée à un manque de combat, un ennemi assez facile à éviter et des zones qui ont l’air bien mais qui sont remplies des mêmes énigmes encore et encore m’ont fait perdre tout intérêt.

C’est dommage, car j’ai apprécié le monde que Bloober Team avait créé et la plupart des cinématiques étaient fantastiques. J’ai aussi creusé l’idée de jouer dans deux réalités différentes à la fois. Mais une grande partie de The Medium ne se connectait tout simplement pas avec moi. Les jeux d’horreur ne devraient pas être ennuyeux ou frustrants, mais c’est ce que j’ai beaucoup ressenti au cours des neuf heures qu’il a fallu pour terminer le jeu. Certains contrôles bancals et problèmes de performances n’ont pas aidé non plus à améliorer les choses.

Dans une réalité différente, je pouvais voir ce jeu être quelque chose de spécial. Et il pourrait, comme tant d’autres jeux et films d’horreur, devenir un classique culte. Mais dans ce domaine, pour moi, cela ne va tout simplement pas ensemble.