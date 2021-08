Le méga événement touristique de 3 jours “Ladakh: Nouveau départ, nouveaux objectifs” commence aujourd’hui, vérifiez les détails

Le méga événement touristique a été prévu pour promouvoir le Ladakh en tant qu’attraction touristique majeure avec un accent particulier sur les aspects de l’aventure, de la culture et du tourisme responsable.

Dans le but de promouvoir le tourisme au Ladakh, un méga-événement touristique de trois jours va être inauguré à Leh par le gouvernement central aujourd’hui. Baptisé « Ladakh : nouveau départ, nouveaux objectifs », l’événement deviendra également la plate-forme pour le lancement officiel de « Une vision du tourisme pour le Ladakh », a déclaré le ministère du Tourisme dans un communiqué de presse. Le territoire de l’Union nouvellement découpé de l’ancien État du Jammu-et-Cachemire est envisagé par le gouvernement central comme l’un des principaux centres touristiques du pays. Le méga événement touristique a été prévu pour promouvoir le Ladakh en tant qu’attraction touristique majeure avec un accent particulier sur les aspects de l’aventure, de la culture et du tourisme responsable.

Agenda du « Ladakh : nouveau départ, nouveaux objectifs »

L’événement verra la congrégation de plus de 150 parties prenantes associées au secteur du tourisme du Ladakh, notamment des voyagistes, des hôteliers, des diplomates, des propriétaires de familles d’accueil et des hauts responsables de l’administration du Ladakh, dont le lieutenant-gouverneur de l’UT Radha Krishna Mathur. Les parties prenantes participeront à des réunions d’affaires, à des visites techniques et à des discussions de groupe tout au long de l’événement de trois jours. Les délégués de l’événement seront également emmenés aux visites techniques du territoire de l’Union à Chilling et Likir en deux groupes distincts.

De nombreuses activités culturelles telles que des expositions, des visites panoramiques et des soirées sont également prévues pour mettre en valeur le potentiel du tourisme dans l’UT. Le ministre du Tourisme de l’Union, G. Kishan Reddy, qui devrait être présent à l’événement, des discussions et des accords cruciaux pourraient être conclus au cours de l’événement.

Potentiel du tourisme au Ladakh

Doté d’une grande beauté naturelle, l’UT du Ladakh se situe au nord et à l’est de l’ancien État du Jammu-et-Cachemire et borde la Chine à l’est. Au milieu des hauts sommets de l’Himalaya, la région abrite un certain nombre de « cols » pittoresques à travers les montagnes et abrite une flore et une faune rares. Sur le plan culturel, la région abrite une population importante de la communauté bouddhiste et des monastères associés qui sont l’une des plus grandes attractions touristiques pour les touristes. Alors que la région regorge d’attractions, le climat rigoureux et le terrain de la région posent d’innombrables défis au gouvernement. L’accès limité à la région à travers un nombre limité de routes construites à haute altitude et le statut sismiquement actif de la région posent d’innombrables défis au gouvernement. Étant donné que l’écosystème de la région est extrêmement sensible, il convient également de faire preuve de prudence et de prudence lors de la promotion du tourisme et de l’expansion des infrastructures connexes.

