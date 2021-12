Le méga-gratte-ciel de New York « sans aucun doute sûr », déclare un développeur en réponse à une action en justice

Photographie : Spencer Platt/.

Le développeur de l’une des plus hautes tours du monde a répondu à une action en justice de plusieurs millions de dollars du conseil d’administration de l’immeuble concernant la construction et des défauts de conception présumés qui ont entraîné des inondations, des dysfonctionnements d’ascenseurs et des explosions électriques.

La réponse, déposée mercredi devant la Cour suprême de l’État de New York par une entité gérée par CIM Group, basée à Los Angeles, a déclaré que les plaintes contre le 432 Park Avenue dans le soi-disant Billionaire’s Row de New York sont « largement exagérées ». Le développeur a également qualifié le procès de « mal avisé » et a fait valoir qu’il s’agissait « d’un effort pour arracher des paiements injustifiés ».

En septembre, le conseil d’administration de la copropriété a poursuivi les promoteurs de la tour, CIM Group et Macklowe Properties, pour 125 millions de dollars de dommages et intérêts. Le procès comprend les coûts de réparation de plus de 1 500 défauts de construction et de conception qui ont été identifiés par une société d’ingénierie embauchée par le conseil d’administration, ainsi que d’autres pannes et problèmes de sécurité.

« Cette affaire présente l’un des pires exemples de malversation de sponsor dans le développement d’un condominium de luxe dans l’histoire de New York », a déclaré la plainte.

Le conseil d’administration s’est plaint de « bruits et vibrations horribles et gênants », notamment des craquements et des cliquetis dans le bâtiment, qui compte 102 étages. Il a également dit que les déchets qui sont passés par le vide-ordures ressemblaient à l’explosion d’une bombe. Selon la poursuite, les problèmes de certains résidents étaient si graves qu’ils ont été déplacés de leurs logements pendant 19 mois.

La poursuite a également détaillé un incident au cours duquel un travailleur qui tentait de résoudre des problèmes d’infiltration d’eau aurait percé à travers le béton et dans le câblage électrique de la tour, provoquant une explosion d’arc électrique. Le travailleur aurait été projeté en arrière de plusieurs pieds à la suite de l’explosion.

Jonathan Adelsberg, associé du cabinet d’avocats Herrick Feinstein, qui représente le conseil d’administration, a décrit les défauts comme « peler un oignon », faisant référence à ceux qui pourraient encore être découverts. « C’est un travail en cours pour déterminer ce qui ne va pas », a-t-il déclaré au New York Times en septembre.

L’histoire continue

Dans sa réponse au procès, le promoteur du bâtiment a déclaré que le bâtiment était « sans aucun doute sûr ».

« Comme tout autre gratte-ciel, la symphonie sophistiquée de systèmes de 432 Park a dû être affinée lorsque les résidents ont commencé à emménager dans le bâtiment », a-t-il déclaré. « Mais le conseil d’administration a empêché à plusieurs reprises et illégalement le sponsor d’accéder au bâtiment et de terminer le travail, tout en créant une liste de demandes toujours croissante », a ajouté le développeur dans le dossier judiciaire de mercredi.

Adelsberg a répondu au dossier du développeur, en déclarant, selon le Wall Street Journal : « C’est encore une autre tentative du sponsor de se dérober à sa responsabilité en réécrivant le dossier de sa malversation. Nous continuerons de veiller à ce que le sponsor soit tenu responsable de ses échecs persistants. »