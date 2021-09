Le Mega-Preview Fantasy Football Plus Mike O’Malley

Bill Simmons de The Ringer est rejoint par Matthew Berry d’ESPN pour leur aperçu annuel du football Fantasy. Ils discutent des stratégies de quart-arrière dans la nouvelle ère de la NFL, des infractions fantastiques de premier plan, de certains de leurs paris d’accessoires NFL préférés, et plus encore (3:45). Ensuite, Bill est rejoint par les animateurs de The Ringer Fantasy Football Show—Craig Horlbeck, Danny Kelly et Danny Heifetz—pour discuter de certaines équipes de football Fantasy, de RB Fantasy de haut niveau et plus encore (45:15). Enfin, Bill parle à l’acteur et écrivain Mike O’Malley de sa nouvelle émission Heels on Starz, de la difficulté de lancer un casting pour une émission sportive, de la tentative d’attirer un public plus large dans le monde de la lutte professionnelle, de quelques discussions sur le sport à Boston, et plus encore (1 : 15h45).

Hôte : Bill Simmons

Invités : Matthew Berry, Mike O’Malley, Craig Horlbeck, Danny Kelly et Danny Heifetz

Producteur : Kyle Crichton

