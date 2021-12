Le méga-talent de Verstappen s’efface dès les premiers jours du karting

Le champion du monde de Formule 1 Max Verstappen, même dans sa jeunesse, s’est démarqué en tant que vainqueur en série, a déclaré Paul Lemmens, propriétaire de la piste de karting belge où le pilote néerlandais a perfectionné ses compétences en course pour la première fois.

Lemmens, dont le circuit de Karting Genk est connu sous le nom de « Maison des champions », s’est souvenu d’avoir rencontré pour la première fois Verstappen, âgé de quatre ans, lorsque son père et ancien pilote de F1 Jos l’a emmené pour tester un bébé kart.

« C’était incroyable à voir parce que son casque était plus grand que lui », a-t-il déclaré à la télévision . un jour après que Verstappen, 24 ans de Red Bull, a remporté le titre à Abu Dhabi.

« Le père Jos courait aussi dans mon équipe et pour cela, il a commencé ici. Il vivait également en Belgique à environ 15 km d’ici, donc chaque week-end ou chaque jour de congé, ils étaient sur la bonne voie avec Max.

Lemmens a déclaré que les talents de Max étaient vite apparents : « Il a fait beaucoup, beaucoup de courses ici, et la plupart d’entre elles, il les a facilement gagnées. Il a fait sa première course et il a gagné tout de suite… »

Quand Max était là, ses rivaux savaient qu’ils visaient la deuxième place

Lemmens, photographié ci-dessus, a poursuivi: «À partir de ce moment-là, vous pouvez voir qu’il avait un talent extrême. Puis la course suivante, il a également gagné. Je ne pense pas qu’il ait perdu une course – seulement lorsque son moteur a été cassé ou quelque chose comme ça.

« Les autres concurrents, quand ils ont commencé ici et qu’ils savaient que Max était là, ils savaient qu’ils visaient la deuxième place. »

Le circuit international, qui a accueilli les championnats du monde de karting, attire de nombreux jeunes ainsi que quelques pilotes confirmés.

Lemmens a déclaré que Michael Schumacher, sept fois champion du monde de F1, viendrait s’entraîner même en tant que pilote de Formule 1, tandis que Jenson Button, Fernando Alonso et Kimi Raikkonen y ont également couru lors de la montée.

Verstappen a été champion d’Europe KF et KZ 2013. À 15 ans, Verstappen a remporté le championnat du monde 2013 de KZ1, la plus haute catégorie de karting, à Varennes-sur-Allier en France. (Rapport d’Alan Baldwin)