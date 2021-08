Le mégacast de Manning ‘MNF’ et la fin de l’ère du monopole de l’annonceur

Aussi longtemps qu’Howard Cosell était un commentateur de Monday Night Football sur ABC, il y avait des fans qui disaient qu’ils ne voulaient pas l’écouter. En 1978, ces fans se sont vu offrir un hack. Et s’ils pouvaient regarder le match mais écouter un annonceur différent ?

Cette année-là, CBS a acheté les droits radio de Monday Night Football. Le réseau a demandé aux fans de couper leur téléviseur et de laisser l’équipe de Jack Buck et Hank Stram de CBS Radio répondre à l’appel. “The Great American Switch-Off”, comme le Chicago Tribune appelait la campagne, était une forme primitive de flux audio alternatif. “La télévision”, a déclaré un affilié de CBS, “devrait être vue et non entendue”.

Cosell pensait que l’idée qu’il pouvait être mis en sourdine sur sa propre émission était “la folie”. Mais au-delà des clichés pris par Cosell pour fusionner les problèmes sportifs et sociaux, CBS exploitait une faiblesse des sports télévisés. Appeler Monday Night pour 45 millions de téléspectateurs signifiait Cosell, Frank Gifford et Don Meredith devaient d’abord être des artistes. Lors de l’appel centré sur le football de CBS Radio, Stram, un ancien entraîneur, a prédit des pièces comme le fait Tony Romo maintenant. “Il n’y a aucune comparaison entre les équipes de diffusion pour le vrai fan”, a déclaré un annonceur radio.

Il n’a jamais été clair combien de téléspectateurs ont choisi de faire taire Cosell. Une télévision en sourdine compte la même chose dans les cotes d’écoute, bien que près de 10 millions d’auditeurs de la radio se soient branchés sur Buck. “Il a reçu commentaire après commentaire lorsque nous parcourions le pays”, a déclaré son fils, Joe, qui appelle les matchs de la NFL pour Fox. « Les gens disaient : ‘Oh, Jack, je t’aime toi et Hank. Je baisse le son à la télé…’ Si j’ai entendu ça une fois, j’ai entendu ça 50 fois quand j’étais enfant.

À l’ère du streaming, le Great American Switch-Off sonne assez archaïque. Mais jusqu’à récemment, c’était l’un des seuls moyens pour les téléspectateurs de désactiver un annonceur de jeu. C’est ce qui rend la décision d’ESPN de placer l’émission alternative de Monday Night Football de Peyton et Eli Manning en face de l’ancienne émission de Cosell si intéressante.

Sur ESPN, Steve Levy, Louis Riddick et Brian Griese livreront un appel standard du match. Pendant 10 semaines par saison, les Mannings parleront de ballon et intervieweront des célébrités sur ESPN2. Il y aura plus de diffusions alternatives à mesure que les réseaux de télévision se transformeront en services de streaming et que les jeux migreront vers des streamers comme Amazon. Les annonceurs qui ont eu un quasi-monopole sur l’attention du public commenceront à comprendre l’anxiété de Cosell. Sauf que maintenant, leurs propres réseaux offriront le hack.

Tout d’abord, il convient de comprendre la position unique que les annonceurs de jeux occupent dans les médias modernes. Les annonceurs sont les coordonnateurs offensifs de la télévision. Tout le monde pense qu’ils devraient être remplacés au milieu du premier trimestre. Cette critique, si elle est souvent correcte, ignore le nombre de petites informations que nous ingérons des annonceurs chaque seconde. “Nous attendons que l’annonceur oigne ce que nous voyons”, a noté un jour l’écrivain Charles Siebert, “racontant le peu impressionnant et confirmant l’improbable”.

Presque toutes les autres stars de la télévision sont jugées sur leur capacité à obtenir des notes. Les annonceurs sont payés pour appeler des jeux qui attireraient le même nombre de téléspectateurs, qu’ils les appellent ou non. Neal Pilson, l’ancien président de CBS Sports, m’a dit un jour qu’il employait deux annonceurs qui ont déplacé l’aiguille des cotes : John Madden et l’analyste de boxe Gil Clancy.

Cette remplaçabilité semblerait saper les annonceurs de leur pouvoir. Mais au cours des deux dernières décennies, une chose amusante est arrivée à la télévision. Les drames et les sitcoms du réseau se sont effondrés. Les sports en direct, qui se classaient souvent au troisième rang dans l’ancienne hiérarchie des réseaux, derrière le divertissement et l’information, sont devenus l’un des derniers endroits à trouver un public de masse. Comme l’a écrit récemment Kendall Baker d’Axios : « Vingt-deux des 25 émissions télévisées les plus regardées cette année étaient des événements sportifs et 18 étaient des matchs de football.

Les téléspectateurs ne regardent toujours pas les sports pour entendre les annonceurs. Mais en tant que gardiens de certaines des dernières parcelles de valeur de l’immobilier télévisuel, les annonceurs ont conservé leur ancienne stature ou même l’ont améliorée. Le salaire annuel de 17,5 millions de dollars de Romo est le plus élevé jamais versé à un annonceur sportif, même en tenant compte de l’inflation.

De plus, les annonceurs de jeux ont le même monopole sur notre attention qu’à l’époque des trois réseaux. Si vous voulez les dernières nouvelles d’Afghanistan, vous n’avez pas besoin de regarder Jake Tapper. Twitter vous informera des moments forts du sport avant Scott Van Pelt. Mais Joe Buck et Troy Aikman sont pratiquement votre seul portail vers le jeu NFC de la semaine, à moins de monter le son à la radio.

Lorsque les séries éliminatoires de la NFL commencent, l’équipe Fox de Buck partage les droits de certains jeux avec ESPN Radio. Les annonceurs Fox et ESPN assistent aux mêmes interviews d’avant-match avec les joueurs. “Vous devenez territorial”, a déclaré Buck. Il ne veut pas poser une question uniquement pour que la réponse d’un joueur informe un concurrent.

Le monopole de l’annonceur affecte la façon dont nous pensons à eux. En 1977, le Miami Herald a mené un sondage auprès des lecteurs. À la surprise de personne, Cosell a été élu analyste de jeu le moins préféré. Mais les lecteurs l’ont également voté non. 3 sur leur liste d’analystes préférés.

Cosell n’était pas unique. Les annonceurs de jeux comme Meredith, Gifford et Curt Gowdy se sont classés parmi les cinq premiers sur les deux listes Herald. C’est la même dissonance cognitive que vous voyez dans un sujet Twitter tendance qui vous dit que « les gens commentent » sur celui qui appelle un jeu.

Les annonceurs peuvent être aimés ou détestés. Mais la taxe d’avoir le monopole de notre attention est que nous considérons les annonceurs comme inévitables. « Cosell est comme la météo », écrivait un critique en 1978. « Tout le monde parle de lui mais personne ne fait rien.

De temps en temps, les personnes qui gèrent les réseaux se demandent à quel point les annonceurs de jeux devraient être inévitables. En 1980, Don Ohlmeyer, le producteur exécutif de NBC Sports, a diffusé un match de la NFL sans aucun annonceur. La sonorisation du stade et les graphismes à l’écran ont pris leur place. “Nous nous sommes tous réunis en espérant qu’Ohlmeyer se soit complètement trompé”, a déclaré l’homme de jeu Dick Enberg des années plus tard. En l’absence d’annonceurs proposant des instructions scéniques, a noté le chroniqueur David Israel dans une critique, il s’agissait « d’un jeu sans contexte joué par des hommes sans passé ».

“C’était merveilleux car l’opportunité d’explorer de nouvelles possibilités dans un terrain de jeu sûr, sans se soucier de savoir si ce n’est pas pour tout le monde.” -Ed Placey, Producteur coordinateur principal ESPN

Depuis lors, les réseaux ont rarement mis en sourdine leurs annonceurs. Mais ils ont érodé leur monopole en en ajoutant d’autres. En 2006, ESPN a mené ses premières expériences à part entière avec ce qu’il appellera plus tard un MegaCast. Lors d’un match de football entre l’État de Floride et Miami, les téléspectateurs pouvaient choisir parmi le match standard diffusé sur une chaîne ESPN; une collection de huit angles de caméra sur un autre; et Colin Cowherd et la SkyCam sur un troisième.

“C’était merveilleux à cause de l’opportunité d’explorer de nouvelles possibilités dans un terrain de jeu sûr, sans se soucier de savoir si ce n’est pas pour tout le monde”, a déclaré Ed Placey, Producteur principal de coordination d’ESPN. « Tout le monde » est généralement le mandat des sports en direct.

Ces dernières années, les réseaux et les plateformes de streaming ont proposé une armée d’annonceurs de substitution. Vous pourriez écouter des jeux appelés par les scouts, homers, joueurs, arbitres, fans de football, Hannah Storm et Andrea Kremer, Bill Walton en costume d’Oncle Sam, jeunes annonceurs en herbe, et, dans un clin d’œil cosmique à Ohlmeyer, pas d’annonceurs. La saison dernière, une émission de joker Nickelodeon NFL a célébré des touchés avec des canons à boue CGI. La NFL l’a adoré parce qu’il s’adressait à des enfants qui ne regardaient peut-être pas toujours les quatre quarts d’un match de la NFL.

Les diffusions de type MegaCast permettent aux réseaux de cocher plusieurs cases à la fois. Ils génèrent de la publicité. Ils justifient les milliers de dollars que les réseaux dépensent pour des caméras spéciales et qu’ils utilisent ensuite pour une poignée de prises de vue ; lors du match de championnat national de football universitaire 2019, ESPN a eu un Goodyear BlimpCast. Si un jeu est déséquilibré, a déclaré Placey, l’échantillonnage de l’un des flux alternatifs pourrait empêcher un spectateur de se détourner.

Les émissions alternatives servent également de couverture contre le grand cauchemar des divisions sportives : que les cotes d’écoute des sports en direct suivront les sitcoms et les drames dans l’abîme. “Ces émissions alternatives permettent en fait aux gens qui sont en quelque sorte venus au fandom différemment de venir à nous et d’interagir avec nous de différentes manières”, a déclaré Freddy Rolón, vice-président de la programmation et des acquisitions d’ESPN.

En mai, lors de la télédiffusion sur le thème Marvel d’ESPN2 d’un jeu Warriors-Pelicans, Steph Curry et Draymond Green ont collecté des «points de héros» afin que (je pense avoir ce droit) Iron Man puisse les rédiger pour combattre les extraterrestres. ESPN a déclaré que le casting de Marvel “avait augmenté” le public qui regardait l’émission principale de 24%. C’est un pourcentage élevé pour une émission télévisée alternative. En fait, il s’agissait de l’augmentation d’audience la plus élevée jamais enregistrée par ESPN. Avec des jeux plus gros qui ont plus de téléspectateurs intégrés, les émissions télévisées alternatives ont tendance à offrir un pourcentage beaucoup plus faible. Pour le match de championnat national de football universitaire d’ESPN, qui compte près de 26 millions d’audiences, l’alternative ESPN2 augmente l’audience de 3 à 4% en moyenne.

Pendant des années, les dirigeants d’ESPN ont traité les Mannings comme des Infinity Stones des médias sportifs. Peyton Manning a rejeté les offres d’ESPN pour rejoindre son stand habituel du lundi soir depuis 2018. La saison dernière, a déclaré Placey, Peyton a été conquis après avoir fait une apparition lors d’un mégacast de football du lundi soir avec Charles Barkley. Manning a accepté de venir sur ESPN non pas en tant qu’annonceur conventionnel mais en tant que star d’une émission que sa société, Omaha Productions, et ESPN coproduire. “C’est un peu comme si vous regardiez le match dans un bar”, a déclaré Peyton à Fox ce mois-ci, “et moi et Eli nous présentons et regardons le match avec vous.”

Dans mon enquête sur d’autres réseaux, j’ai trouvé de la confusion et un léger scepticisme à l’idée de programmer ESPN contre lui-même. Il y a des egos à masser et des promotions à partager. (Levy d’ESPN est un condamné à perpétuité et nouveau sur le stand du lundi soir.) Un cadre m’a dit: “Pourquoi avez-vous des producteurs de niveau A et des annonceurs de niveau A et ensuite vous dites aux gens de regarder autre chose?”

“En fin de compte, nous ne sommes pas en compétition avec nous-mêmes”, a déclaré Rolón. « Nous gagnons, peu importe sur lequel ils se connectent. » ESPN considère les Mannings moins comme une pièce de théâtre pour un groupe démographique spécifique, comme la diffusion Nickelodeon NFL, qu’une large distribution nette pour les fans occasionnels.

“Bien sûr, nous le faisons dans l’espoir que cela apportera un ascenseur au public”, a déclaré Rolón.

La saison dernière, Monday Night Football a attiré en moyenne plus de 12 millions de téléspectateurs par semaine. ESPN s’attend à ce que les Mannings augmentent l’audience d’environ 3 à 5%.

Placey a noté que l’ère MegaCasting a introduit les fans à un nouveau style d’annonce. Les appels de jeu ont souvent la même grammaire. Lorsque ESPN a amené des entraîneurs dans une salle de cinéma pour le championnat national universitaire, il a insisté pour ne pas avoir d’animateur afin que l’émission ressemble davantage à une conversation.

Au-delà de la fin du monopole des annonceurs de jeux, le MegaCasting peut également changer la langue qu’ils parlent. Cela choquerait Howard Cosell d’apprendre qu’il y a plus d’une façon de le dire tel qu’il est.

