Le meilleur 1 419 $ que j’aie jamais dépensé : des vols pour ma relation longue distance

Ana et moi étions à Columbus, Ohio, pour le mariage d’un ami, notre première grande fête en couple. Un appartement plein d’amis s’est dépêché de se préparer avant la nuit des vœux sincères, de la danse joyeuse et de la conversation très forte sur de la musique. Je me souviens encore d’avoir dansé avec tant d’entrain sur Despacito (c’était en 2017) avec Ana à la fin de la nuit et d’avoir quitté la fête en beauté.

Ne s’endormant que quelques heures plus tard, Ana et moi nous sommes serrées l’une contre l’autre dans la tristesse.

Le lendemain matin, je me suis glissé sur le siège arrière d’une voiture pour retourner à New York avec des amis. Les larmes coulaient sur mon visage alors que la voiture s’éloignait de Columbus, d’Ana, d’un nouvel amour, la regardant seule dans une rue déserte.

Elle était partie à Evanston, dans l’Illinois, pour commencer son programme de maîtrise à Northwestern, et nous envisagions environ deux ans de rencontres à distance. Nous ne nous voyions que depuis six mois, mais Ana en valait la peine.

Au milieu de la vingtaine et pas vraiment sûrs de ce que nous recherchions dans nos rencontres, nous nous sommes rencontrés dans un endroit évident : Tinder. Notre premier rendez-vous était dans un bar de l’Upper West Side maintenant fermé. Ana m’a dit des mois plus tard qu’elle n’aimait pas l’endroit, mais heureusement, notre conversation et notre alchimie ont surmonté l’aura désagréable d’un bar vide un mardi soir. Lors de notre deuxième rendez-vous, nous nous sommes embrassés dans le noir alors qu’un film d’art nous entourait au musée Guggenheim. Tout semblait si facile, si beau, même à ces premières dates.

Bientôt, Ana m’invitait à ses grands rassemblements d’amis, à ses fêtes et même à un voyage en famille à Rehoboth Beach. Être avec elle et faire partie de sa vie était plus fluide que tout ce qui m’était arrivé. Plus accueillant et plus affectueux. Je ne suis pas quelqu’un qui aime vraiment aller à des événements, rencontrer de nouvelles personnes, être dans des situations inconnues, mais cette période de six mois était la meilleure version de nouveau et inconnu pour moi.

C’est pourquoi toutes les réserves concernant la poursuite de notre relation une fois qu’Ana a déménagé dans l’Illinois étaient légères par rapport à notre potentiel ensemble. Ce potentiel était aussi ce qui rendait si difficile de faire face à la distance.

Les larmes et le sentiment d’avoir manqué Ana qui m’ont frappé à Columbus sont devenus bien trop familiers. Finalement, la peur absolue d’être à l’aéroport d’O’Hare (je viens du Queens, j’ai donc trouvé l’horreur de l’aéroport de LaGuardia légèrement charmante). Honnêtement, je ne pensais pas que je serais capable de maintenir une relation à distance – mon langage d’amour principal est le toucher, aussi ringard que cela puisse paraître. En étant simplement proche d’Ana, j’ai ressenti la chaleur profonde et essentielle de la connexion que nous avions.

Cette nuit-là à Columbus, nous nous sommes inquiétés de ce que serait notre relation pendant des semaines sans nous tenir, nous parlant pendant le week-end d’œufs brouillés et de toasts, et des réponses aimantes et attentionnées d’Ana à mes grognements et divagations incohérents.

Avant même que nous nous soyons séparés géographiquement, j’ai réservé mon premier vol pour rendre visite à Ana à Evanston. Planifier une visite avant de partir dans différentes directions nous a permis de nous sentir un peu plus en sécurité au début de notre séparation. Les rencontres à distance nécessitaient également beaucoup plus de planification logistique et de discussions financières qu’une relation typique de six mois. Nous nous sommes demandé si nous pouvions gérer le coût des vols — heureusement, la réponse était oui. Cependant, cela impliquait des séries de « êtes-vous sûr », « Je pense que oui », « Eh bien, ouvrons Google Flights et vérifions les prix ».

Selon les mots d’Ana, je suis « extrêmement de type A » pour son « type A ordinaire ». J’ai toujours été déterminé à trouver les meilleurs vols en semaine pour mon horaire de voyage plus flexible – une fois, j’ai fait un aller-retour pour moins de 100 $ – et Ana a dû prendre le coup du voyage du vendredi au dimanche et débourser 300 $ à American Airlines de temps en temps.

Nous n’avions pas beaucoup réfléchi à ce qui se passerait après. Nous ne savions pas si nous emménagerions ensemble si elle revenait à New York ou si elle vivrait séparément pendant un certain temps alors que nous continuions à sortir ensemble. Si elle trouvait un travail en dehors de New York, je ne savais pas si je serais prêt à me déraciner et à déménager ailleurs. Quand j’ai parlé aux gens avant le déménagement d’Ana, j’ai haussé les épaules et soupiré. « Nous verrons ce qui se passe », ai-je dit avec la résignation d’un pessimiste introverti d’une vingtaine d’années qui a traversé des années de dépression, trébuchant simplement dans un monde aliénant. Pourtant, ces six premiers mois avec Ana m’ont aidé à me stabiliser contre le pataugeoire sans but.

Dans mon appartement à Sunnyside, Queens, je restais éveillé tard après l’un de nos appels FaceTime, faisant défiler et faire défiler et défiler sur Twitter, essayant de ne pas déranger mon colocataire pendant que je récupérais une collation de minuit, me sentant seul et attendant mon stress céder assez pour que je dorme. A Evanston avec Ana, nous nous tenions dans nos bras, nous endormant bien avant 1 ou 2 heures du matin. Je serais agité jusqu’à chez moi.

Plus nous passions de temps ensemble lors d’une visite, plus il était difficile de se séparer, plus nous étions tristes, plus il était probable que j’essayais de retenir mes larmes dans mon siège central Basic Economy. Pourtant, nous nous sommes occupés les uns des autres du coût, de la logistique et de tous les problèmes liés au transport aérien.

Mon tout dernier vol à destination de Chicago était doux-amer, et la douceur venait plus que du fait que j’avais réservé le vol avec des miles American Airlines. Je venais de profiter des répits de New York et de mes visites au Unicorn Cafe à Evanston. Nous ne savions toujours pas où Ana trouverait son premier emploi ; nous nous demandions si ce serait à nouveau une longue distance. À ce stade, cependant, nous savions que nous pouvions le faire. Je n’étais pas complètement racheté de ma posture pessimiste générale, mais j’étais capable d’avoir plus d’espoir à propos des choses. Ana a obtenu son diplôme, j’ai fait mes adieux au Unicorn Cafe et au lac Michigan et j’ai salué la prochaine étape de notre relation.

Puis, quelques semaines après mon retour de Chicago dans le Queens pour la dernière fois, Ana a déménagé à Philadelphie pour son premier emploi post-diplôme. J’espérais tellement qu’elle retournerait à New York ; hélas, nous vivrions à nouveau dans des villes différentes. Au lieu de LaGuardia à O’Hare dans un avion, cependant, j’irais de Port Authority à 30th Street Station sur un Bolt Bus. Certains débattraient même si New York à Philly pouvait être considéré comme une longue distance.

Eh bien, maintenant, il n’y a pas besoin de débattre.

En mars 2020, Ana et moi sommes passés de ne pas vivre dans la même ville pendant environ 2,5 ans à nous sommes soudainement repliés ensemble pendant la pandémie à Philly. J’ai pris un bus pour la voir le 9 mars, juste avant le réveil national de la gravité de Covid-19, et je n’étais pas impatient de monter à bord d’un Bolt Bus quelques jours plus tard alors que le virus faisait un bond. Avec la distance géographique maintenant à zéro mille, aucun de nous ne savait comment notre relation résisterait à un changement aussi intense et soudain. Y aurait-il trop de proximité ? Nous avions passé des mois sans nous voir, mais pourrions-nous passer un mois (ou deux ou trois) à nous voir tout le temps ?

Ces inquiétudes se sont rapidement estompées. Cuisiner des repas ensemble, avoir la même heure de coucher, analyser Tiger King, sauver notre petit chiot Luna, distribuer et accomplir les tâches de nettoyage, tout était assez fluide. (Luna est une poignée mais son langage amoureux est aussi le toucher, donc ça marche.)

Vivre avec Ana a renforcé à quel point nous appartenions ensemble et, vraiment, cette trop grande proximité ou ce contact n’était pas une chose pour nous. Je prendrais 19, 29, 39 vols de plus pour continuer — heureusement, je ne pense pas que ce sera nécessaire.

Arthur Tarley est un écrivain, militant et membre d’un syndicat du Queens.