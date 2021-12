Le meilleur 15 490,53 $ que j’aie jamais dépensé : être expulsé

Je suis épuisé. J’enlève les vêtements dans lesquels j’ai passé les neuf dernières heures, en faisant attention de ne pas les mettre sur mon lit. C’est un rituel de bienvenue familier pour moi et ce depuis quelques mois : fermer un ordinateur portable et échapper à l’emprise des entreprises américaines et monter dans le train C à destination d’Euclide Avenue, jusqu’à enfin rentrer chez moi, où je me déshabille et s’installer.

Enfermé dans la sécurité des quatre murs de mon appartement, je me sens intouchable, invincible même. Je me tiens dans la kitchenette de mon studio et je feuillette une pile de lettres que j’ai récupérées dans ma boîte aux lettres en entrant. Une enveloppe blanche qui m’est adressée par un bureau de maréchal avec une adresse dans le Queens attire mon attention. J’examine la lettre et sens une brûlure dans mes joues ; mon estomac tombe. Mauvaise nouvelle, emballé et tamponné. J’enfonce mon index dans le bord même de l’enveloppe et la déchire sur toute la longueur.

D’un ton définitif, l’avis froissé m’informe que j’ai été poursuivi avec succès par Community Management pour un total considérable de 15 490,53 $. Le montant initial se compose des paiements de loyer manqués et des frais de retard. Des années d’intérêts courus ont depuis été ajoutées. On s’attend à ce que je paie la dette, poursuit la lettre, au moyen d’une saisie-arrêt sur salaire. Je serre la lettre avec mes mains moites, la relis, me demandant si c’est bien réel. C’est : mon nouvel employeur sera avisé, et je peux m’attendre à ce que la collecte commence dans les semaines à venir.

Je me sens impuissant et frustré. J’ai réussi à construire une coque protectrice sur moi-même et mes finances uniquement pour qu’elle soit pénétrée par une entité invisible, encore une fois. Je sens des larmes me monter aux yeux ; le doux picotement qui vient juste avant. Débloquer les souvenirs d’une vie que je pensais avoir laissée derrière moi.

Notre immeuble coopératif faisait partie d’un cul-de-sac, partageant une boucle avec cinq autres immeubles. Cela a cultivé un sentiment de communauté fabriquée parmi des personnes qui étaient essentiellement des étrangers, des salutations en conserve et une conversation rassis tout en se tenant près des boîtes aux lettres.

Je peux imaginer les plafonds en pop-corn et les carreaux de marbre teints dans la cuisine. Une table en verre encadrée de bois, drapée dans une nappe en polyester magenta avec ce qui servait autrefois de porte-serviettes sur le dessus, maintenant bourrée de courrier indésirable et de lettres de location. La menace d’expulsion n’avait pas été ouverte, cachée bien en vue sur la table de la cuisine. Mon jeune frère ne les a pas lus ; aucun de nous ne l’a fait à ce moment-là. Nous les avons bousculés tout au long de la journée. Je me suis parfois retrouvé irrité par son manque de participation. Pourquoi n’était-il pas concerné ?

Bien sûr qu’il ne l’était pas, car il avait 14 ans. Personne ne devrait avoir à s’inquiéter de ce genre de choses à 14 ans.

J’ai continué à mentir à mon frère chaque fois que le sujet était abordé et je l’ai assuré que tout allait bien. Même dans les affaires superficielles, j’ai tendance à fermer. Ma honte et ma fierté têtue me font reculer vers l’intérieur, refusant de demander de l’aide dans un effort pour gérer la perception du public. Autant je fais semblant de ne pas l’être, autant je suis consumé par ce que les gens pensent de moi. Cela contribue à son tour à l’isolement émotionnel, emballé avec des pensées improductives d’échec abject et d’apitoiement sur soi.

Perchés sur le radiateur blanc écaillé juste en dessous du rebord de la fenêtre, nous avons jeté un coup d’œil dans la rue en contrebas certains soirs, juste à temps pour attraper notre tante alors qu’elle descendait du bus Q85. Elle avait l’habitude de ne pas appeler chaque fois qu’elle venait de Canarsie. Souvent, nous étions alertés de son arrivée par le bruit des clés tournant dans la porte. Sa présence, autrefois persistante après le décès de nos parents, est devenue plus rare à mesure que les lettres de location commençaient à embellir la table de la cuisine. Pendant un certain temps, elle aidait en payant une partie du loyer de sa poche, mais cela n’a pas duré longtemps car elle a toujours entretenu son propre appartement. La plupart du temps, il n’y avait que mon frère et moi dans l’appartement, soit séquestrés dans nos chambres séparées, soit se croisant silencieusement dans le hall. Notre cellule familiale soudée, entachée par la mort et l’insolvabilité ; lentement défait.

« Avez-vous la moitié du loyer ? » me demandait-elle, généralement alors que j’étais sur le point de sortir et de me diriger vers mon travail de vente au détail au Queens Center Mall. L’inquisition n’a jamais découlé d’un lieu préoccupant mais a jailli comme une pique, stratégiquement destinée à me faire honte avant de commencer ma journée. Je me souviens avoir pensé : « Combien voulez-vous que je contribue lorsque je travaille à temps partiel au salaire minimum ? » Ma honte et ma fierté m’ont empêché d’exprimer cela à haute voix.

Je me glissais hors de l’appartement et dans le couloir vers l’ascenseur sans lui répondre, endurant un ressentiment brûlant. J’avais commencé à avoir l’impression que ma tante était la cause de beaucoup de mes problèmes financiers. À l’âge de 18 ans, j’ai pris le bail de l’appartement de trois chambres, renonçant à ma sœur aînée, qui s’était enfuie en Pennsylvanie, de toute obligation financière et morale. J’ai entendu dire que les jeunes esprits sont incapables de saisir l’importance des engagements à long terme. J’ai signé mon nom sur la feuille de papier. Il ne m’est pas venu à l’esprit à l’époque à quel point cette petite décision affecterait ma vie pour les années à venir.

Contrairement à la croyance populaire, le processus d’expulsion se déroule assez rapidement. Par un beau matin d’été, un mois à peine après avoir reçu le premier avertissement, nous avons reçu notre dernière lettre. L’avis, imprimé sur du papier juridique rose et apposé sur notre porte d’entrée, nous ordonnait de quitter les lieux avant le lendemain après-midi. Littéralement une lettre écarlate.

Tout ce que nous avons pu récupérer dans l’appartement dans lequel nous avions passé 10 ans de notre enfance, nous l’avons emballé à la hâte dans des cartons que j’ai achetés chez Home Depot. Des albums photo de famille, la collection de vinyles de mon père, des appareils de cuisine, glissant dans une boîte commune sans rembourrage pour les maintenir en place. Les déménageurs embauchés ont gentiment offert de petites sommes d’argent pour nous éviter le déplacement, mais ont parsemé les petites discussions déjà indésirables de questions invasives sur notre situation.

Un léger coup frappé à la porte a interrompu la conversation. J’ai louché à travers le judas pour voir le directeur de l’immeuble, vêtu d’une combinaison sombre et mâchant des noix de cajou; le reste, il le tenait fermement dans sa main. Le temps était écoulé. À contrecœur, j’ai ouvert la porte et il est entré sans même un salut. Lentement, il traversa les pièces vacantes pour s’assurer que nous avions fini de faire nos bagages ; le contenu de sa main droite se déversait sur les carreaux de marbre qui composaient le sol de la cuisine, des noix de cajou coupées en deux se répandaient partout. Après avoir jeté un coup d’œil dans ma direction, il a offert un « Je suis désolé » si dépourvu d’émotion sincère, je ne pouvais que supposer que c’était en référence à ses déchets et n’avait rien à voir avec notre mise à la rue.

« Ce n’est pas grave », ai-je répondu, « Je ne vis plus ici. »

Alors que nous franchissions le seuil et avancions dans la lumière fluorescente du couloir, l’appartement 7G était verrouillé derrière nous pour la dernière fois, à l’aide d’une clé que nous ne possédions plus.

Maintenant, me sentant mal à l’aise, je déplace mon équilibre sur un pied et m’étire pour ranger la lettre dans une pile empilée sur le réfrigérateur. Soudain, je suis étouffé par la petite kitchenette de mon studio, qui semble se refermer alors que j’essaie de ralentir les battements dans ma poitrine. Je suis immobile et engourdi, me sentant exactement comme lorsque j’ai vu l’avis d’expulsion collé à notre porte d’entrée. Aussi accablant que tout cela soit, je me rappelle que les circonstances ont changé.

Je refuse d’accepter une vie d’échec progressif, j’essaie de lutter contre elle. Cela signifie s’éloigner d’un travail à temps partiel sans issue et poursuivre un travail de niveau d’entrée qui me mènerait éventuellement vers un cheminement de carrière solide. Alors que je navigue dans les eaux inexplorées de la vie adulte, il n’y a pas de soutien familial, il n’y a pas de direction proposée. J’accepte que ma situation ne me permette pas d’accepter un travail non rémunéré tel que des stages, donc tout rêve d’une carrière créative tombe à l’eau. Détenir un emploi décent est le seul moyen suffisant de rembourser ma dette et de rester à flot.

Les leçons sont apprises à la volée; il y a des faux pas, il y a des échecs. Je persévère en choisissant de croire que je suis surqualifié pour chaque poste auquel je postule. Au fil du temps, ma stabilité financière soutenue me revigore. Je suis réconforté par le fait que je ne me retrouverai jamais à arpenter le couloir de cet appartement de trois chambres, en me demandant où tout s’est mal passé. Repartir de zéro dans un nouvel arrondissement. Cela me distrait de ruminer sur les dollars coupés en haut de mon nouveau salaire. Les années passent, et la déduction bihebdomadaire sur mon talon s’enregistre à peine. Il est plus facile de reconnaître la situation dans son ensemble. En me déplaçant simplement dans ma journée, je réduis lentement le total. Aucun effort supplémentaire n’est nécessaire. Je devrais être tellement chanceux.

Un autre beau matin d’été, enfermé dans mon studio, mon dernier versement est prélevé sur mon compte. Je saisis mes identifiants de connexion et développe mon talon de paie numérique en plein écran, en me concentrant sur l’élément de ligne mis à zéro. Le montant total de 15 490,53 $ est indiqué dans la colonne Cumul annuel. Je m’assois en silence, poussant un soupir de soulagement en regardant l’écran, puis je ferme rapidement l’onglet. Il n’y a personne pour le dire. C’est une victoire silencieuse.

Deb Ashley est une écrivaine qui vit à Brooklyn.