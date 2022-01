Le meilleur « allié » de Sainz au Dakar

01/12/2022 à 12:58 CET

Joan Navarro est l’ingénieur en chef de Carlos Sainz sur le Dakar. Il travaille main dans la main avec le Madrilène, toujours à l’écoute de sa demande, dont il assure qu’elle est la clé pour faire d’une voiture une gagnante. Avant de se lancer dans le projet d’Audi de développer le premier hybride conçu pour dominer un avenir plus durable du rallye, le technicien catalan de 36 ans est passé par différentes catégories, comme la World Touring Car, le WRC ou la Formule 1, mais il a déjà neuf ans au Dakar & mldr; et il est clair que s’il avait le choix, il resterait où il est.

Il avoue que travailler avec une voiture aussi spéciale que l’Audi 4×4 RS e-tron depuis le début est le rêve de tout ingénieur : « J’ai déjà travaillé sur le projet de buggy MINI, avec lequel Sainz et Peterhansel étaient champions, mais bien sûr, nous voici avec une grande marque et des pilotes comme Sainz, Peterhansel et Ekström. Nous avons une pression supplémentaire du fait de travailler avec ces pilotes très professionnels, car vous ne pouvez pas échouer, ce qui a une mauvaise et une bonne partie à la fois, car cela vous fait chercher la limite pour rendre la voiture super rapide et que tout fonctionne bien. Cela signifie ne pas dormir plusieurs nuits & rdquor;.

Navarro reconnaît que Sainz est un « patron » « très perfectionniste & rdquor; mais il précise que le coureur madrilène « n’est pas seulement exigeant avec nous tous ; il est le premier à se plaindre de lui-même quand il n’est pas à cent pour cent. Il veut toujours faire mieux. Et ça le transmet aux autres et c’est ce qui l’a amené à être qui il est et à être où il est et maintenant chez Audi à avoir une voiture top.

Après neuf Dakar, Navarro est « tombé amoureux » de la course, au-dessus de la Formule 1 ou du Championnat du monde des rallyes : « Il y a une grande part d’aventure que les autres championnats n’ont pas car ils sont plus prévisibles, notamment les circuits, où il faut faire des réglages et ensuite chercher le meilleur temps. Ici, cependant, il y a une part d’adaptation, d’entrée dans l’inconnu. Nous ne savons pas à quoi ressemble l’étape du lendemain : l’organisation nous passe l’information dans un compte-gouttes et nous devons calculer l’essence, faire les réglages, les hauteurs, tout décider & mldr; Cette partie est ce que j’aime le plus & rdquor;.