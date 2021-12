Le meilleur anime de Kotaku en 2021

Habituellement, les anime qui ont le crédit « Netflix Original Series » ont le malheureux privilège d’être gardés derrière la prison de localisation de la société, où un anime diffusé au Japon met une éternité à sortir aux États-Unis. Heureusement, ce n’était pas un problème pour JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean.

L’intrigue de Stone Ocean trouve ironiquement Jolyne Cujoh derrière les barreaux pour un crime qu’elle n’a pas commis dans le pire cadre de la série, la prison de Green Dolphin Street en Floride.

JoJo’s Bizarre Adventure suit les descendants de la famille Joestar. Chaque partie, ou arc narratif, se déroule à une époque différente et suit un membre différent de la famille alors qu’il combat des ennemis bizarres, généralement à l’aide de leurs pouvoirs fantômes de référence de chanson appelés stands. Stone Ocean suit la première protagoniste féminine de la série, la très cool Jolyne.

Le spectacle a dépassé mes attentes, surtout avec le retour de l’ouverture CGI magnifiquement animée de David Productions. De plus, le travail de caméra claustrophobe dans la saison carcérale de Stone Ocean est plus dynamique que les saisons précédentes avec son utilisation d’effets fish-eye, de zoom de chariot et d’échange de palettes de ses personnages chaque fois que des moments menaçants et choquants surviennent.

