Le meilleur antivirus gratuit pour Windows en 2021 | La technologie

La sécurité informatique c’est une question suffisamment importante pour lui accorder du temps et de l’attention. Cela dépend beaucoup plus que l’intégrité physique de votre équipe.

le malwares current ne vise plus à agacer l’utilisateur en supprimant ses données ou en dérangeant le matériel. Maintenant, le butin, ce sont vos données et c’est la raison principale pour laquelle, si vous n’avez toujours pas d’antivirus installé sur votre ordinateur, vous devriez envisager d’en installer un.

Quelque Meilleures solutions de sécurité des paiements pour Windows 10 Ils proposent des versions de base gratuites de leur antivirus qui, bien que n’ayant pas tous les services et fonctions des versions payantes, offrent les fonctions essentielles pour neutraliser les principales menaces. Voici le meilleur antivirus gratuit pour Windows 10 que vous pouvez installer en 2021.

Le meilleur antivirus gratuit pour Windows en 2021:

Vous n’avez pas besoin d’un antivirus et d’autres mythes de beau-frère

Si vous demandez à ce beau-frère ou ami “qui connaît les ordinateurs” quel antivirus installer sur votre ordinateur, il est probable qu’en réponse, vous recevrez le mantra éculé selon lequel, avec un peu de soin et de bon sens, vous n’avez besoin d’aucune protection pour entrer dans la jungle de l’Internet.

Ce mythe remonte à loin dans le temps, lorsque les bannières et les pages pop-up étaient les principal vecteur d’attaque de virus et de logiciels malveillants. Depuis, il a plu beaucoup. En plus d’arrêter les logiciels malveillants à partir de maintenant en utilisant l’intelligence artificielle pour infecter votre ordinateur sans que l’utilisateur en soit conscient.

Souvent confronté installation d’un antivirus ou toute autre solution de sécurité du point de vue de la protection des appareils. Autrement dit, comme une sorte de vaccin pour que l’ordinateur ne tombe pas en panne.

Pas étonnant, depuis de nombreuses années, ce fut le seul cible des virus et autres types de logiciels malveillants et ils ont infecté des ordinateurs en entrant dans un magasin de porcelaine comme un éléphant. Détruire tout sur son passage. Cependant, la réalité actuelle est diamétralement opposée.

En fait, les menaces actuelles tentent d’infiltrer vos ordinateurs avec des systèmes incroyablement sophistiqués et passent complètement inaperçues le plus longtemps possible dans le seul but de voler les données d’accès à votre banque, à vos réseaux sociaux et aux magasins en ligne où vous faites habituellement vos achats. autant de données que possible sur vous-même.

Alors que beaucoup le considéraient comme disparu, Emotet est revenu à l’attaque et a les utilisateurs espagnols sous les projecteurs. De cette façon, vous pouvez vous protéger de ce cheval de Troie qui utilise un document Office pour télécharger un ransomware sur votre ordinateur.

Ce changement dans leur modus operandi de menaces informatiques cela les rend beaucoup plus dangereux car, même pour les utilisateurs les plus experts, il est pratiquement impossible de neutraliser tous les fronts d’attaque silencieuse que les logiciels malveillants peuvent utiliser pour infiltrer votre ordinateur et commencer à collecter vos données de manière frauduleuse.

Ils n’ont plus besoin de vous pour télécharger un fichier et l’installer expressément sur infecter votre ordinateur. Il suffit de visiter un site Web légitime qui a été injecté avec un code malveillant pour que le navigateur l’exécute et infecte votre ordinateur sans télécharger un seul fichier et même lors de l’ouverture d’un document Word qui, théoriquement, vous a été envoyé par un co- ouvrier.

Face à un panorama aussi complexe concernant sécurité informatique Comme l’actuel, la prudence et le bon sens sont de peu d’utilité et vous ne pourrez pas faire confiance à ce que vos yeux voient car ce que l’écran montre peut être juste un écran de fumée pour couvrir ce qui se passe réellement caché dans les scènes numériques de votre navigateur.

Alors même si tu ne peux pas investir dans un antivirus payantC’est une bonne idée d’avoir le support d’une solution de sécurité gratuite, même si elle n’offre qu’une protection de base.

Voici une sélection de le meilleur antivirus gratuit pour Windows 10 que vous pouvez installer en 2021.

Bitdefender Antivirus Free Edition

BitDefender est l’une des sociétés de sécurité informatique les plus solvables au monde grâce à l’efficacité de son moteur de détection des menaces. Avec Bitdefender Antivirus Free Edition l’entreprise met la puissance de détection de ce moteur au service de tous les utilisateurs dans sa version la plus simple.

Son interface est présentée dans un design simple et minimaliste qui ne nécessite pas trop d’interaction de l’utilisateur pour fonctionner. Cela ne signifie pas qu’il ne fait pas son travail car il scanne constamment l’ordinateur avec un algorithme de détection basé sur le cloud.

Le phishing est l’une des techniques les plus utilisées par les cybercriminels pour obtenir les informations d’identification des utilisateurs. Nous vous montrons quelques astuces que le phishing utilise pour tromper les utilisateurs et voler leurs données personnelles en leur faisant croire qu’ils se trouvent sur une page légitime.

le bouclier de protection en temps réel se charge de bloquer les URL malveillantes affichées dans le navigateur, de surveiller le comportement des services pour anticiper la fraude, le phishing ou les scripts malveillants.

Sans aucun doute l’une des conditions essentielles pour devenir l’un des le meilleur antivirus gratuit pour Windows en 2021.

Vous pouvez télécharger le version gratuite de Bitdefender Antivirus à partir de leur site Web.

Antivirus gratuit ZoneAlarm

Les vétérans locaux se souviendront de ZoneAlarm pour son pare-feu puissant, considéré comme l’un des meilleurs produits de sécurité pour Windows depuis près de deux décennies. Cependant, ce n’est pas le seul produit de sécurité pour windows de ce développeur.

Antivirus gratuit ZoneAlarm 2020 il unifie les fonctions de pare-feu avec les fonctions antivirus pour obtenir une protection plus globale et coordonnée entre les deux composants de sécurité. Quelque chose de similaire à ce que vous obtenez avec une suite de sécurité payante, mais ZoneAlarm Free Antivirus est gratuit!

De cette manière, ZoneAlarm Free Antivirus protège l’ordinateur des intrusions externes, tout en bloquant les communications suspectes de votre propre ordinateur pour empêcher les logiciels malveillants installés de transmettre les données qu’ils ont collectées.

Le phishing a évolué pour continuer à induire les utilisateurs en erreur et à le rendre difficile à détecter. Nous vous expliquons ce qu’est le phishing basé sur l’homoglyphe et ce que vous pouvez faire pour éviter de tomber dans son piège.

le module antivirus Il vous protégera contre les virus, les logiciels malveillants, les logiciels espions et autres menaces, tout en protégeant votre identité numérique pendant la navigation, en empêchant les informations d’identification et les mots de passe des utilisateurs d’être volés lors de l’accès aux services en ligne.

ZoneAlarm Free Antivirus est disponible en téléchargement sur son site Web

Antivirus gratuit Panda

Panda est un Entreprise espagnole de sécurité informatique avec une longue histoire dans la protection des ordinateurs Windows. Son produit phare est Panda Dome, une solution complète qui éloigne les menaces. Il est également disponible dans sa version gratuite.

Antivirus gratuit Panda Il offre une protection en temps réel contre tous les types de logiciels malveillants et de logiciels espions, ainsi que l’analyse de votre ordinateur à la demande avec un système de surveillance des périphériques USB qui protège l’ordinateur des tentatives d’attaques provenant de sources externes.

De plus, il comprend un service VPN gratuit avec une limite de 150 Mo de données par jour, ce qui est parfait pour vérifier les e-mails ou surfer à partir de réseaux non sécurisés sans compromettre votre sécurité.

Panda Free Antivirus est disponible gratuitement sur son site Web.

Avira Free Antivirus

L’antivirus gratuit d’Avira obtient d’excellentes notes de la part de laboratoires de sécurité indépendants qui testent l’efficacité des outils qu’ils sont censés utiliser protégez votre ordinateur.

En dépit d’être totalement gratuit, Avira Free Antivirus il parvient à gérer tous les types de logiciels malveillants et surveille la navigation pour détecter les menaces dans les URL que vous visitez et même dans celles qui sont chargées en arrière-plan sans que l’utilisateur en soit conscient.

Le seul inconvénient est que cette surveillance ne fonctionne que dans Chrome et Firefox. Heureusement, ce sont les deux navigateurs les plus utilisés par les internautes. Ce n’est pas un obstacle à considérer Avira Free Antivirus comme l’un des le meilleur antivirus gratuit pour Windows en 2021.

Avec ces 10 étapes simples, vous pouvez configurer la sécurité de votre compte Windows 10 et être le véritable propriétaire de vos données personnelles et de votre confidentialité lorsque vous utilisez l’ordinateur.

L’antivirus d’Avira a un faible indice d’empreintes digitales. C’est-à-dire, nécessite très peu de ressources système pour maintenir sa protection. C’est grâce au fait que le développeur allemand a réalisé l’un des moteurs antivirus les plus petits et les plus optimisés.

Cela en fait un excellent choix si votre équipement n’a pas de très bonnes performances ou a déjà quelques années.

Vous pouvez télécharger Avira Free Antivirus depuis son site Web.

Windows Defender

L’un des objectifs de Microsoft lors de la conception de Windows 10 était de créer le Windows plus sûr et plus stable de l’histoire de l’entreprise. L’une des clés du nouveau projet était améliorer les performances de Windows Defender qui, à ce jour, n’offrait pas les meilleurs résultats car il était proposé en tant que programme distinct au sein de Microsoft Essentials.

Avec l’arrivée du nouveau Windows, Defender a été intégré à Windows 10 en tant que système de protection intégré au système d’exploitation, améliorant considérablement ses performances de détection des menaces avec une très faible consommation de ressources.

Nous expliquons comment vous pouvez configurer Windows Defender étape par étape. C’est l’antivirus que Windows 10 inclut par défaut sur tous les ordinateurs.

Depuis lors, Defender s’est constamment amélioré en ajoutant des fonctionnalités anti-ransomware, une détection en temps réel basée sur le cloud et une surveillance du navigateur pour empêcher les attaques de phishing.

Mieux encore, vous n’avez absolument pas à faire pour installer Windows Defender car il est activé par défaut lorsque le système d’exploitation détecte qu’aucune application de sécurité n’est installée, et il est automatiquement désactivé lorsque vous installez un antivirus tiers afin de ne pas interférer avec son travail.

De plus, comme il est intégré en tant que composant supplémentaire du système, il recevra des mises à jour périodiques pour maintenir la base de données des menaces toujours à jour, pouvant recevoir de nouvelles fonctions sans que vous ayez à vous soucier de quoi que ce soit.