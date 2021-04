Le meilleur argent que j’ai jamais dépensé: le premier pull que j’ai acheté depuis des années

J’ai d’abord pensé à acheter un nouveau pull (ce que les Américains appellent un pull) le soir du Nouvel An, en entrant dans l’appartement d’un ami pour quelques verres avant le couvre-feu. C’était l’une de mes premières soirées à Milan depuis mon retour à la maison: je suis né ici mais j’ai passé la majeure partie de ma vie d’adulte à l’étranger, et quand je suis revenu fin décembre 2019, ce n’était que quelques semaines avant l’épidémie locale de Covid-19. .

J’ai passé la soirée à souhaiter porter autre chose. J’ai regardé d’un air penaud les pulls à col roulé, les blazers sombres brillants et les chemises parfaitement ajustées de mes amis, et j’espérais qu’ils n’avaient pas remarqué l’ensemble que j’avais jeté. Mes jeans bleu foncé étaient jadis soignés, mais leurs ourlets s’étaient effilochés au fil des ans. La chemise rayée blanche et grise me va parfaitement lorsque je l’ai achetée en 2014 mais le tissu s’était depuis étiré et raidi. Quant à mon pull rouge, il était tout simplement trop rouge et trop brillant. «Je devrais mieux prendre soin de moi», je me souviens avoir pensé, et j’ai décidé d’acheter un nouveau pull.

La recherche s’est transformée en agonie. Je ne recherchais rien d’extraordinaire: un pull élégant, sans fioritures et de couleur unie ferait l’affaire. Mais pendant des semaines, j’ai scanné une demi-douzaine de sites sans faire l’achat. J’ai tourmenté ma copine, sollicitant son avis sur les moindres détails.

J’ai copié et collé les URL d’une poignée de cavaliers que j’aimais sur une note autocollante sur mon ordinateur portable, avec des informations sur leur prix, les tailles disponibles et la couleur. Je suis retourné sur ces pages au moins une fois par jour, en réfléchissant à celles qui me conviendraient le mieux, en vérifiant s’il y avait eu des réductions de prix, en m’assurant que ma taille était toujours disponible.

Plusieurs fois, j’ai ajouté un cavalier au panier et j’ai survolé le bouton «Payer maintenant», mais quelque chose me faisait remettre en question l’achat et m’empêcherait d’acheter. Ce qui m’a surpris, ce n’était pas tant la réflexion excessive que la familiarité de ce comportement – j’avais traversé plusieurs fois des itérations du même bloc, et l’inconfort de l’expérience m’avait fait arrêter d’essayer. C’était le premier pull que je m’achèterais dans environ six ans.

Je me souviens d’un moment de ma vie où l’achat de vêtements m’est venu facilement. Les commodes et les penderies chez mes parents sont encore pleines de ce que j’avais accumulé à l’adolescence, quand je changeais de style tous les deux ans: les sweats à capuche amples et les jeans à l’entrejambe bas que j’aimais quand j’avais 13 et 14 ans; les grosses chaussures de skate et les pantalons skinny de mon adolescence; les vestes en cuir et les T-shirts des groupes de rock que je portais à 17 et 18 ans. J’ai continué pendant mes premières années de fac, quand, pour impressionner les gens lors de fêtes, je stockais des T-shirts avec des graphismes que j’avais autrefois trouvés amusants mais qui me font maintenant grincer des dents.

Je ne sais pas avec certitude quand les choses ont changé. Je sais que ce n’était pas un changement brusque et qu’il a commencé il y a des années. J’en ai pris conscience pour la première fois en 2014 lors d’un stage en Chine, lorsque mon patron, un Britannique, a constaté que j’avais l’air assez «débraillé» par rapport aux Italiens qu’il connaissait, sans parler des habitants de Milan, une ville largement considérée comme une capitale mondiale de la mode.

C’était une époque où je me déplaçais fréquemment pour rechercher des opportunités d’éducation, une expérience de travail et des objectifs d’auto-amélioration absurdement élevés. J’ai passé des années à essayer de maîtriser le mandarin. (J’ai échoué.) Cela a créé de l’anxiété, dont j’ai finalement commencé à parler à un thérapeute pendant la pandémie.

Et pendant tout ce temps, j’ai laissé derrière moi la façon dont je regardais. J’ai commencé à me regarder de moins en moins souvent dans le miroir. Sur plusieurs photos de famille, mes cheveux ont l’air négligés et envahis par la végétation, un exploit né du fait que j’ai insisté pour me couper les cheveux mais que je ne me suis presque jamais assis pour le faire. J’achetais rarement des vêtements, et quand je le faisais, ce n’était pas pour mieux paraître, c’était pour remplir un but pratique inévitable. Lorsque la semelle de mes chaussures s’est détachée, je m’en suis procuré de nouvelles. Lorsque j’ai déménagé au Royaume-Uni, j’ai acheté un manteau imperméable plus chaud. Si les poches ou l’entrejambe de mon jean avaient trop de trous, j’en ai acheté une nouvelle paire.

Le dernier pull dont je me souviens avoir acheté était dans un magasin de vente au détail de mode rapide en 2015, alors que je me préparais à commencer mon master. C’était un pull en coton et laine bleu foncé bon marché, légèrement surdimensionné, pour environ 20 €, même si, pour être honnête, je ne me souviens pas si je l’ai payé moi-même ou si quelqu’un d’autre me l’a donné. Il est toujours dans ma garde-robe aujourd’hui, minable et en partie recouvert de peluches.

Maintenant, pour être clair: d’autres personnes m’ont parfois acheté des vêtements, empêchant mon apparence physique d’être complètement à la dérive. Je possède actuellement deux sweatshirts – un gris, un vert – et les deux sont des cadeaux de ma petite amie. Elle m’a également offert le pull le plus chic que je possède actuellement, un pull en laine bleu foncé à fermeture éclair quart de tour, comme cadeau de Noël il y a deux ans.

Ma mère m’achetait aussi parfois des vêtements, même si elle choisissait souvent des articles de plusieurs tailles trop grandes, comme si je devais encore grandir pour les remplir. En 2018, elle m’a donné un gilet vert qui ne me conviendrait que si je gagnais 30 livres; en 2019, une veste en cuir dont les manches étaient assez longues pour couvrir la plupart de mes mains; en 2020, pyjama Scooby-Doo taille L.

J’ai du mal à dire pourquoi je n’ai jamais acheté de vêtements. Certains peuvent louer mon comportement, le croyant provenir d’une conviction éthique sans faille – une sorte de prise de position épique contre la culture de consommation et l’industrie de la mode rapide. Ou vous pourriez penser que j’ai développé un goût pour un style vestimentaire débraillé, qui crée une apparence d’insouciance mais où une grande attention est portée au choix des vêtements amples et des jeans usés.

Mais ce n’est pas mon cas non plus. Pendant des années, j’ai envisagé d’acheter et j’avais l’intention d’acheter des vêtements – et plusieurs fois j’ai passé des demi-heures entières dans les magasins de détail et les boutiques en ligne – mais j’ai toujours évité d’acheter. Je n’ai jamais pensé que cela valait la peine d’acheter un objet dont le seul but était de me faire paraître mieux.

Ce n’est que plus tôt cette année, bien après que les boissons du réveillon du Nouvel An m’ont envoyé des méandres sur Internet, que j’ai commencé à réfléchir aux raisons de mon blocage. Un jour, après m’être retrouvé coincé à tergiverser dans l’attente d’une réduction de prix qui ne viendrait jamais, j’ai mentionné mes nouvelles habitudes au thérapeute à qui je parlais. Il se demanda pourquoi.

«Quelle impression avez-vous des personnes qui ne prennent pas soin de leur apparence physique?» Il a demandé.

«De la négligence?» Je suggère.

«Détresse», dit-il.

C’est pourquoi je n’avais rien de plus agréable à porter pour le réveillon du Nouvel An.

Si la façon dont nous nous présentons à l’extérieur reflète la façon dont nous nous sentons à l’intérieur, je n’allais pas très bien

Ma négligence pour moi-même était plus profonde que le blocage d’achat auquel je faisais face avec ce sauteur, peut-être alimenté et augmenté par l’emprise de la pandémie sur la vie sociale. Depuis que nous avons été soumis à de nouvelles restrictions à l’automne, quand je sors voir mes parents ou que je fais l’épicerie, je jette un manteau par-dessus mon pyjama et je sors de la porte. Je ne me regarde presque jamais dans le miroir et je passe souvent plus de trois semaines sans me raser. Je n’ai pas eu de coupe de cheveux depuis plus de deux ans et j’ai commencé à attacher mes cheveux en chignon à l’arrière de la tête, mais je les peigne rarement et je n’ai pas acheté de produits de soins capillaires. Une fois détaché, il tombe sous mes épaules – ébouriffé, indiscipliné, crépu.

J’ai finalement opté pour un pull col roulé tricoté pour 44 €, 5 € de frais de livraison inclus. Ma taille n’était pas disponible pour la plupart des cavaliers que je suivais de manière obsessionnelle, et dans mon moment de résolution éphémère, il semblait posséder la plupart des qualités que je recherchais. Il était bleu foncé, pas noir, alors j’espérais pouvoir l’assortir avec plusieurs de mes autres vêtements; le col roulé le rendait plus à la mode que les vieux pulls que je possédais; et la fine couche de soie, de coton et de cachemire promettait d’être légère mais chaude.

Je l’ai essayé quelques secondes après qu’il ait atterri à ma porte. Au début, c’était gênant, comme les fois où je me souvenais m’être vu après une coupe de cheveux. Le pull couvrait la majeure partie de mon cou, faisant ressortir ma barbe non rasée. Il s’enroula étroitement autour de mes épaules et de ma poitrine comme s’il s’agissait d’une nouvelle seconde peau. Quand je me suis regardé dans le miroir, j’ai pensé que cela me faisait paraître plus mince, plus ordonnée et peut-être plus grande aussi. Cela se heurtait à tant d’aspects de mon apparence – mes cheveux négligés, ma barbe – et les faisait paraître déplacés. Cela me faisait bien paraître, et je n’y étais pas habitué, et j’avais encore beaucoup de travail à faire.

Au cours des deux prochains jours, j’ai ressenti le besoin de retourner le pull. Une partie de moi s’est demandé si c’était la meilleure utilisation de mon argent. Peut-être que je n’avais vraiment pas besoin d’un nouveau pull. Et de plus, je n’avais rien fait pour en mériter un, comme je n’avais rien fait pour mériter de nouveaux vêtements ces dernières années.

Mais j’ai résisté à cette envie, et je suis content de l’avoir fait. Je passe encore des semaines sans me raser – trois, au moment de la rédaction – et je n’ai pas encore coupé mes cheveux. Mais j’ai beaucoup porté mon nouveau pull lors des quelques occasions sociales que nous avons: dîner en famille ou salutations rapides à quelques amis. J’en ai tellement que ma copine se moque de moi chaque fois que nous sortons. «Et qu’est-ce que tu vas porter todaaay?» dit-elle d’une voix chantante. Une partie de moi a honte, sachant que je l’ai probablement portée plusieurs fois de trop. Mais une autre partie ne dérange pas la moquerie et chérit la chaleur autour de mon cou et la sensation soyeuse sur ma peau. Cela ressemble moins à un vêtement qu’à un premier pas.

Alessio Perrone est journaliste et écrivain actuellement basé à Milan. Ses écrits ont été publiés dans le Guardian, Slate et LitHub.