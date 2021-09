Le meilleur Asensio apparaît dans la position la plus inattendue … en tant que meneur de jeu !!!

23/09/2021

Marco Asensio a défoncé la porte alors que personne n’avait confiance en lui. Après deux saisons lugubres, le joueur de 25 ans a revendiqué sa position comme l’un des footballeurs les plus projetés en Espagne après avoir réussi un triplé contre Majorque lors de son premier match en tant que titulaire de la saison au Real Madrid. Le gaucher polyvalent a profité de l’opportunité que lui offrait Ancelotti en tant que titulaire et a envoyé un message après le match : “Vous pouvez compter sur moi pour tout ce dont vous avez besoin.”

Il surprend bateau bientôt que Marco Asensio a établi sa meilleure performance individuelle en deux ans dans la démarcation du milieu de terrain, un poste qu’Eden Hazard a occupé régulièrement cette saison et qui n’est généralement pas adapté à ses qualités. Avec le repos belge, l’Espagnol a monétisé son opportunité avec un match à succès contre l’équipe qui l’a vu se démarquer en réalisant trois buts de factures très différentes, bien que le dernier d’entre eux -un tir de l’extérieur de la surface- ait été une marque de la maison à terminer pour compléter l’ensemble que les blancs ont facturé à Majorque.

Marco Asensio avait besoin de montrer qu’il est un footballeur de premier ordre et il l’a fait grâce à une performance qui mettra Ancelotti dans le doute. Il a été dit dans le match précédent qu’il n’était pas satisfait de ses minutes et il se peut que ce type d’explosion puisse lui rendre une propriété morale qu’il a perdue il y a longtemps pour le Real Madrid après avoir été annoncé comme le successeur d’une partie de la charge. de Cristiano Ronaldo. Les blessures et son manque de caractère ont pesé sur un Asensio qui a été beaucoup remis en cause par les fans ces derniers temps.

Sa médaille d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo – avec un but décisif inscrit en demi-finale contre le Japon – nous montre qu’Asensio est prêt à assumer la responsabilité que beaucoup ont assumée sous ces latitudes de sa carrière. Son punch et sa verticalité font de lui un footballeur unique et très rentable tant pour le Real Madrid que pour une équipe espagnole exclue de l’Eurocup. Maintenant, Luis Enrique aura un autre mal de tête lorsqu’il s’agira de dresser sa liste pour le Final Four de la Ligue des Nations début octobre. Sans aucun doute, Marco est de retour et ce sera peut-être pour rester. Tout le football espagnol célébrerait une résurrection que personne n’avait prise avec certitude il y a quelques mois.