Le meilleur avocat de Binance.US démissionne

Le principal avocat de la branche américaine du géant des changes Binance a quitté ses fonctions après seulement sept mois en poste.

Christopher Robins, qui occupait le titre d’avocat général, assumera un rôle à temps partiel au sein de l’entreprise. « Chris a été l’une des forces motrices dans la constitution de notre équipe juridique de premier plan, et nous sommes reconnaissants pour ses efforts passés et continus sur au nom de Binance.US et de nos clients », a déclaré un porte-parole de Binance.US dans un communiqué envoyé par courrier électronique à CoinDesk. Business Insider US a annoncé la nouvelle pour la première fois. Binance, la plus grande bourse de crypto au monde en termes de volume de transactions, a été confrontée à une vague de réactions réglementaires de la part des organismes de surveillance financière du monde entier ces derniers mois, l’obligeant à adopter une position plus ferme et plus proactive en matière de conformité. Le départ de Robins intervient. deux mois après la démission du PDG de Binance.US, Brian Brooks, après seulement quatre mois de travail. Le poste de conseiller général sera occupé par intérim par Norman Reed. Reed était auparavant le meilleur avocat de Ripple Labs et de la société de services de paiement Nanopay, et a occupé des postes à la Division de la réglementation des marchés de la Securities and Exchange Commission (SEC) et à la Réserve fédérale.

MISE À JOUR (22 octobre, 21:43 UTC): Ajoute Binance et des informations sur un remplacement provisoire et des problèmes réglementaires.