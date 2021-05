Le meilleur Barça obtient le billet pour le Final Four

04/05/2021 à 23:07 CEST

Le Barça a réalisé la passe tant attendue du Final Four après avoir battu le Zenit (79-53) dans le meilleur match de la série quart. Un Barça agressif en défense, dominant la surface avec Davies et un grand Gasol, et avec le succès offensif qui manquait aux jeux précédents, cela lui a permis d’ajouter la victoire la plus confortable de la série et le billet pour le Final Four à Cologne, du 28 au 20 avril.

Le duel final a été présenté avec les mêmes caractéristiques que les quatre précédents. Arrêter Pangos était la clé pour le Barça, et la défense initiale de Calathes, avec l’aide de ses coéquipiers, a commencé à porter ses fruits.

Le meneur n’a pas retrouvé ses coéquipiers aussi facilement, et le Barça, le fruit d’une grande défense. Il a mis beaucoup de pression sur l’attaque du Zenit, avec de nombreux problèmes. Mais cette meilleure disposition défensive du Barça et le rebond défensif se sont également traduits par une meilleure attaque.

Mieux en attaque

Et le Barça a réussi à faire circuler le ballon, et a trouvé Higgins pour donner les premiers avantages (19-11), qui ont été suivis de quelques belles minutes par Brandon Davies, qui a pris le contrôle de la zone, se souvenir du joueur des deux premiers matchs, pour donner au Barça son revenu maximum en fin de trimestre (23-14).

Le Barça est sorti avec cette mentalité agressive, et Bolmaro a donné le premier gros coup de pouce à son équipe avec cinq points consécutifs, dont un triple (28-16). Barça ressenti confortable et dominé le rythme du jeu.

Même Pau Gasol a contribué quelques bonnes minutes dans la quatrième, avec trois braquages, un bloc et cinq points qui ont donné au Barça le revenu maximum (36-20) et qu’il répéterait peu de temps après le triple de Kuric, un autre des réussis en attaque (41-25).

Pau Gasol a joué le meilleur match de la série contre le Zenit

| JAVI FERRANDIZ

Bon revenu au repos

Bien que Zenit, loin de se rendre, Il a tenté de s’accrocher au match avec Poythress et Pangos, empêchant le loyer à la mi-temps d’être inaccessible pour eux (43-30). Le match c’était entre les mains de Jasikevicius, mais la tâche était de l’achever après la pause.

Le Barça est sorti avec la même détermination, agressif en défense, sans laisser respirer Zenit, qui n’a pas pu trouver le chemin du panier. Mais si le Barça l’a fait, d’abord avec bonnes actions de Calathes, et encore de Davis, pour donner au Barça un revenu de 17 (51-34), le plus élevé de toute la série.

Zenit n’a pas pu marquer, avec Gasol bloquant qui approchait dans la surface (4), tandis que les Catalans ont vu un anneau avec des triples de Calathes et Kuric qui a ouvert la différence à pas moins de 23 points. au bout de la salle57-34). Une différence insurmontable pour les Russes et qui a rapproché le Barça de Cologne.

Il n’y a pas eu de réaction de la part de l’équipe de Pascual, très usée tout au long de la série, et sans le succès des matchs intérieurs, il a baissé les bras bien avant la fin face à un Barça qui rappelait l’équipe dominante de la saison régulière. Le même qui doit être planté à Cologne pour remporter le troisième Final Four