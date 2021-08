Le «meilleur but» de Cristiano Ronaldo pour Man United contre Porto était si bon qu’il l’a obtenu sur DVD et cela a créé le prix Puskas

Avec un chœur de huées sonnant autour de l’Estadio Do Dragao, Cristiano Ronaldo a produit une masterclass sur la façon de faire taire une foule hostile.

C’était en 2009, Ronaldo – à l’apogée de ses pouvoirs à Manchester United – faisait son retour au Portugal lors d’un match de quart de finale de la Ligue des champions dont son club avait besoin pour gagner ou obtenir un match nul improbable d’au moins 3-3 au domicile de Porto.

On peut dire qu’il a eu un impact…

Il a marqué l’un de ses meilleurs buts de sa carrière phénoménale lors d’une nuit chaude à Porto en avril 2009

En tant qu’ancien joueur du Sporting Lisbonne, il a dû faire face à toutes sortes de railleries dans ce qui était de toute façon un match à haute pression.

Mais à peine six minutes plus tard, Ronaldo a montré exactement pourquoi il devait être l’un des plus grands de tous les temps avec une frappe explosive dans le coin supérieur.

Cadencé à une vitesse de 64,2 mph, Ronaldo a reçu le ballon d’Anderson à seulement 40 mètres du but, 39,6 mètres pour être précis.

Il a pris une touche avant de le tirer de manière exquise au-delà de Helton pour mettre United 1-0 et 3-2 à égalité.

Ligue des champions

Ronaldo obtient le ballon dans une position apparemment non menaçante

Ligue des champions

Il a réussi un botté de dégagement à 39,6 mètres

Ligue des champions

Et il a volé dans le filet, ne laissant aucune chance à Helton

C’était un but digne de gagner n’importe quel match et c’est ce qui s’est passé car c’est tout ce qui a séparé les deux équipes dans la capitale portugaise.

L’icône du football Ruud Gullit l’a qualifié de “grève parfaite”, tandis que Ronaldo en était si fier qu’il en a fait un DVD.

Il a également déclaré que c’était le meilleur but qu’il ait jamais marqué, bien qu’un superbe coup de pied au-dessus du Real Madrid contre la Juventus en avril 2018 l’ait éclipsé à ses yeux.

Pendant ce temps, l’ancien patron de Man United, Sir Alex Ferguson, l’a décrit comme “magnifique” et “sensationnel”.

Il a ajouté : « Il faudrait que je remonte loin dans la banque de mémoire pour en trouver un autre comme ça !

Le but mémorable avait aussi un héritage. Non seulement il est facile à trouver sur les réseaux sociaux, mais la création du Prix Puskas a suivi des mois plus tard. Le but de Ronaldo contre Porto a bien sûr remporté le prix inaugural.

Cette magie pourrait à nouveau être vue en Premier League, il semble que Man City et Man United soient apparemment intéressés à le signer maintenant qu’il veut quitter la Juventus.

Les joueurs de Porto ne voudront pas de scènes similaires mercredi soir